PM Modi para marcar tres nuevos trenes Vande Bharat el 10 de agosto, verificar los detalles







Primer Ministro Narendra Modi Seguirá tres nuevos trenes Vande Bharat Express el 10 de agosto de 2025 desde la estación de tren de Bengaluru en Karnataka, dijeron las autoridades.

«Vande Bharat Trains, Viz-Ajni (Nagpur) -Pune Vande Bharat, Bengaluru-Belgavi Vande Bharat y Katra-Amritsar serán señalados por PM Modi el domingo», dijo un funcionario.

El ministro de Ferrocarriles de la Unión Ashwini Vaishnaw y otros dignatarios también asistirán al evento, dijo el funcionario.

Después de la bandera, Maharashtra recibirá su 12º tren Vande Bharat en la ruta Ajni (Nagpur) -Pune.

El tren también cubrirá las áreas que anteriormente no estaban atendidas, incluida la Wardha a Manmad Stretch.

Tanto Nagpur como Pune son ciudades importantes con industrias en crecimiento, instituciones educativas e instalaciones de salud. Nagpur, también conocido como la Ciudad de Orange y la Capital Tiger de la India, es famoso por Deekshabhoomi y el Hospital Aiims. Pune, conocida como la capital cultural de Maharashtra, es el hogar de sitios históricos vinculados a Chhatrapati Shivaji Maharaj e importantes lugares de peregrinación como el Templo Dagdusheth, dijo el viernes un comunicado oficial.

El Ajni-Pune Vande Bharat será el más largo Vande Bharat Expresscubriendo 881 km. Será el tren más rápido en esta ruta, viajar a una velocidad promedio de 73 km/h y detenerse en 10 estaciones, incluidas Wardha, Akola, Shegaon, Bhusaval, Jalgaon, Manmad y Ahmednagar, según el comunicado.

El tren Vande Bharat correrá seis días a la semana.

– Train No. 26101 Pune-Ajni partiendo a las 06:25 horas y llegando a Ajni a las 18:25 horas (a partir del 11 de agosto)

– Train No. 26102 Ajni-Pune Partiendo a las 09:50 horas y llegar a Pune a las 21:50 horas (a partir del 12 de agosto)

«El tren Vande Bharat tendrá ocho entrenadores, incluido un automóvil de silla ejecutiva y siete autos de silla, con asientos para 590 pasajeros», dijo un funcionario.

El primer ministro también marcará el KSR Bengaluru-Belagavi Vande Bharat Express y Shri Mata Vaishnodevi Katra-Amritsar Vande Bharat en el evento.

Actualmente 72 Vande Bharat trenes están funcionando en el país que cubren 24 estados y territorios de la Unión, ofreciendo viajes seguros, cómodos y rápidos a través de 144 servicios a sus pasajeros. Indian Railways planea introducir 200 más trenes Vande Bharat en los próximos 3 años, según el comunicado oficial.





