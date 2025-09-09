PM Modi para mantener conversaciones bilaterales con la contraparte de Mauricio el 11 de septiembre







El primer ministro Narendra Modi sostendrá bilateral Habla con su homólogo de Mauricio Navincandra Ramgoolam durante su visita de un día a su circunscripción Varanasi el 11 de septiembre, dijeron las autoridades el martes.

Ramgoolam estará en una visita de tres días a Varanasi del 10 al 12 de septiembre. Llegará a la ciudad del Templo la noche del 10 de septiembre, dijo el miembro del Consejo Legislativo Dharmendra Singh.

El primer ministro Narendra Modi, durante su visita de un día el 11 de septiembre, participará en conversaciones bilaterales con el primer ministro de Mauricio. Más tarde en la noche, el líder visitante asistirá al Ganga Aarti, dijo Singh.

Ramgoolam está programado para ofrecer oraciones en el Kashi Templo Vishwanath en la mañana del 12 de septiembre antes de partir de la ciudad.

El presidente de la ciudad de BJP, Pradeep Agrahari, dijo que los trabajadores del partido y los residentes locales se están preparando para dar una gran bienvenida a los dos líderes.

¿Se han designado seis puntos de bienvenida desde las líneas policiales hasta el hotel Taj? A los trabajadores de dos divisiones organizacionales se les ha asignado responsabilidad de cada punto. Los trabajadores del partido saludarán a los líderes con pétalos de rosas, bandas, batería y sonidos de concha. Las actuaciones culturales también se llevarán a cabo en varios lugares, dijo.

Ramgoolam está en una visita de ocho días a India Comenzando el martes para explorar formas de apuntalar más lazos bilaterales en varias áreas clave, como defensa, comercio e inversión.

El MEA había dicho que Ramgoolam realizará conversaciones amplias con el primer ministro Modi para promover la ‘asociación estratégica mejorada’ entre los dos países.

Además de Varanasi, Ramgoolam visitará Mumbai, Ayodhya y Tirupati.

