





El Gobierno central Lanzará

According to Medical Superintendent AIIMS, Dr Nirupam Madan, «In the general OPD in our hospital, the number of men as compared to women is much more. This is a concerted drive by the PMO to encourage female attendance in hospitals. At AIIMS, we have the main AIIMS and outreach OPDs. In four of our centres, the main AIIMS, the Trilokpuri Centre, the Ballabhgarh Community Health Centre and Jhajjar, we están organizando campamentos … está abierto para que todas las mujeres asistan … estamos ofreciendo un chequeo general de salud, un chequeo ginecológico, detección de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama «.

«También les estamos proporcionando chequeos oftálmicos. Habrá un impulso de donación de sangre el 17 … Estas actividades se llevarán a cabo durante la quincena, y son solo un cable para mujeres de 9 a.m. a 2 p.m. PM también visitará Madhya Pradesh El 17 de septiembre, para lanzar las campañas `Swasth Nari Sashakt Parivar` y` 8th Rashtriya Poshan Maah`, es el mayor alcance de la salud para mujeres y niños en el país.

Más de un lakh de los campamentos de salud que se organizarán en las instalaciones gubernamentales en todo el país del 17 de septiembre al 2 de octubre. PM lanzará ADI Seva Parv para MP: una serie de actividades orientadas a servicios en las regiones tribales. El primer ministro también distribuirá una tarjeta de detección y asesoramiento de células falciformes de una millones para MP y también inaugurará PM Mitra Park en Dhar.

El ministro de Salud de la Unión, JP Nadda, también inaugurará los campos de salud y el octavo Poshan Maah en línea con el A escala nacional Lanzamiento del ‘Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan` y 8th Poshan Maah por el Primer Ministro en Dhar, Madhya Pradesh mañana. Visitará la Universidad de MDU en Rohtak, Haryana.

La organización de donantes de sangre más grande del mundo, Akhil Bharatiya Terapanth Yuvak Parishad (Abtyp), en colaboración con el Gobierno de la India, también está listo para organizar la campaña de donación de sangre más grande del mundo: Raktdaan Amrit Mahotsav 2.0.

El 17 de septiembre de 2025, se organizarán más de 7,500 campamentos de donación de sangre en 75 países, incluidos Indiaen un solo día. Esta mega iniciativa incomparable de servicio, dedicación y patriotismo será un hito en la historia del servicio humanitario global.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente