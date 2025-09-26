PM Modi para inaugurar un nuevo BJP nuevo en Delhi el 29 de septiembre







El primer ministro Narendra Modi inaugurará el cargo recién construido del Partido Bharatiya Janata (BJP) Unidad de Delhi en Deen Dayal Upadhyay (DDU) Marg el 29 de septiembre.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la nueva oficina de BJP ha sido construida con instalaciones modernas y está diseñada para fortalecer aún más las actividades de la organización. La nueva oficina de BJP en Deen Dayal Upadhyay Marg ofrecerá un centro centralizado para trabajadores del partido y líderes en la capital nacional. Durante la inauguración de la oficina del partido el 29 de septiembre, se espera que los líderes senior de BJP, los ministros de la Unión, los ministros de Delhi, los parlamentarios, los MLA y los oficiales estén presentes, según ANI.

Según las fuentes del partido, la oficina de vanguardia refleja el compromiso del BJP con el funcionamiento y divulgación organizacional eficiente en Delhi.

Además, el nuevo edificio del BJP también ha sido equipado con sistemas de comunicación avanzados, salas de reuniones y espacios dedicados para la coordinación de los programas de partidos.

Más temprano el viernes, el primer ministro Modi lanzó Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana para Bihar mediante videoconferencia y transferido directamente Rs 10,000 cada una a las cuentas bancarias de 75 lakh de mujeres en Bihar, totalizando Rs 7.500 millones de rupias.

El esquema de 7.500 millones de rupias, una iniciativa de Bihar’s NDA El gobierno tiene como objetivo promover el empoderamiento de las mujeres a través del trabajo por cuenta propia y las oportunidades de medios de vida.

Según el esquema lanzado por el primer ministro Modi, cada beneficiario recibirá una subvención inicial de Rs 10,000 a través de la transferencia de beneficios directos, con la posibilidad de un apoyo financiero adicional de hasta Rs 2 lakh en fases posteriores.

Además, la asistencia se puede utilizar en áreas de la elección del beneficiario, incluida la agricultura, la cría de animales, las artesanías, la sastrería, el tejido y otras empresas a pequeña escala.

Durante el evento, el primer ministro Modi también interactuó con los beneficiarios. Los beneficiarios elogiaron el esquema y expresaron su gratitud hacia el primer ministro Modi y el primer ministro Nitish KumarSegún PTI.

Además, el Primer Ministro también elogió el `PM Jan Dhan Yojana`, que facilitó las transferencias directas bancarias para el Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana.

El primer ministro, mientras anunciaba el esquema, dijo: «Estaba pensando en dos cosas. En primer lugar, el gobierno de Nitish Kumar dio este paso significativo para las mujeres en Bihar. Sus sueños toman vuelos cuando una mujer emprende el trabajo por cuenta propia. Esto plantea su dignidad en la sociedad. En segundo lugar, si hace 11 años no hubiéramos tomado la resolución de Jan Dhan y no se abre las 30 cosas de los bancos, habrá ser capaces de transferir la cantidad de cuentas de Jan Dhan. posible.»

(Con entradas de ANI y PTI)





Fuente