PM Modi para inaugurar ‘Sewa Pakhwada’, Foundation para PM Mitra Park en MP







Primer ministro Narendra Modi Establecerá la piedra de la base para el primer PM Mitra Park del país y lanzará el « Sewa Pakhwada` de una quincena de duración durante su visita al distrito Dhar de Madhya Pradesh el miércoles, dijo el CM Mohan Yadav, informó la agencia de noticias PTI.

El primer ministro también lanzará el Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan el miércoles en la aldea de Bhainsola en el distrito de Dhar, dijo Yadav en un comunicado a los medios de comunicación el lunes por la noche.

Según la campaña, los campamentos se organizarán para la salud y la nutrición en Ayushman Arogya Mandirs y los centros de salud comunitarios. La donación voluntaria de sangre también se está alentando, dijo, informó PTI.

La detección y prueba de diabetes, presión arterial alta, anemia y tuberculosis también se realizarán en todo el estado Campamentos de chequeo de saluddijo el CM.

También se otorgará asesoramiento en chequeo prenatal y nutrición para la salud de las madres y los niños. Las sesiones de entrenamiento sobre higiene y nutrición menstruales también se organizarán para niñas adolescentes.

Esta quincena será un paso importante para darse cuenta de primer ministro Resolución de una sociedad sana, una nación fuerte, dijo el CM.

Dijo que Madhya Pradesh tiene que desempeñar un papel importante en la misión desarrollada de la India 2047.

«Estamos constantemente avanzando en la dirección de una sociedad sana. La salud y el empoderamiento de las mujeres son la base del progreso», dijo Yadav, informó PTI.

El primer ministro está visitando a Madhya Pradesh con motivo de su cumpleaños. Inaugurará el `Seva Pakhwada` (quincena de servicio, que se organizará del 17 de septiembre al 2 de octubre) y se dirigirá a la gente del estado, dijo el CM.

El PM Mega Mega Integrated Textil Region and Apparel (PM Mitra) Park en Dhar Ya ha recibido propuestas de inversión de más de Rs 23,000 millones de rupias de 114 compañías textiles líderes, dijo Yadav.

Se estima que la cifra de empleo alcanza tres lakh cuando el proyecto del parque está completamente desarrollado. Esto no es solo un número, sino un cambio sólido que llega a la vida de lakhs de familias, dijo, informó PTI.

El parque se basa en la visión 5F: la granja a la fibra a la fábrica a la fasión a extranjera, dijo anteriormente un funcionario, informó PTI.

Del total de 2,158 acres del PM Mitra Park, se ha completado la asignación de aproximadamente 1.300 acres de tierra y la tierra restante también está disponible de manera gradual, agregó, informó PTI.

PM Modi cumplirá 75 años el 17 de septiembre y esta será su segunda visita a Madhya Pradesh en su cumpleaños.

El 17 de septiembre de 2022, el primer ministro liberó a los guepardos salvajes traídos de Namibia a un recinto en el Parque Nacional Kuno en el distrito de Sheopur del estado. Los grandes gatos se introdujeron en India bajo el Proyecto Cheetah, la primera iniciativa de translocación de carnívoro salvaje del mundo, el mundo.

(Con entradas de PTI)





Fuente