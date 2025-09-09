PM Modi para inaugurar la conferencia combinada de comandantes 2025 en Kolkata el 15 de septiembre







El Fuerzas armadas será el anfitrión de la Conferencia de Comandantes Combinados (CCC) 2025 en Kolkata, Bengala Occidental, del 15 al 17 de septiembre de 2025. El tema para la conferencia de este año es ‘Año de reformas, transformando para el futuro’, dijo un comunicado del Ministerio de Defensa el lunes.

La conferencia será inaugurada por el Primer Ministro y también será adornado por el Ministro de Defensa, Asesor de Seguridad Nacional, Raksha Rajya Mantri, Jefe de Estado Mayor de Defensa y Secretario de Defensa. Es probable que los secretarios de otros ministerios también estén presentes además de los oficiales de los tres servicios y el personal de defensa integrado.

El CCC 2025 se centrará en reformas, transformación y cambio y preparación operativa. Juntos, estos reflejan el Compromiso de las Fuerzas Armadas a las reformas institucionales, la integración más profunda y la modernización tecnológica, al tiempo que mantiene un alto nivel de preparación operativa de múltiples dominios.

Las deliberaciones buscarán fortalecer aún más las fuerzas armadas, que son ágiles y decisivas en un paisaje geoestratégico cada vez más complejo. Continuando con la tradición de un compromiso inclusivo, la conferencia contará con sesiones interactivas con oficiales y personal de varios rangos de las fuerzas armadas, asegurando que las perspectivas a nivel de campo enriquecen las discusiones al más alto nivel.

El CCC es el foro de lluvia de ideas a nivel de ápice de las Fuerzas Armadas, que reúne al máximo liderazgo civil y militar de la nación para intercambiar puntos de vista en lo conceptual y niveles estratégicos.

