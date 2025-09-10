PM Modi para encuestar a la inundación de éxito en Uttarakhand, celebrará una reunión de revisión







Primer ministro Narendra Modi Realizará una encuesta aérea de las áreas afectadas por el desastre de Uttarakhand el jueves y presidirá una reunión de alto nivel para revisar la situación.

Modi el martes fue una visita de un día a Punjab y su vecino Himachal Pradesh revisar la situación de la inundación en los dos estados.

El Primer Ministro hará una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones de Uttarakhand a las 4.15 pm del jueves y también presenciará una reunión de revisión de alto nivel a las 5 pm.

Fuertes lluvias, Cloudbursts Y los deslizamientos de tierra han devastado partes varosas de Uttarakhand este monzón, incluidos Dharali-Harsil en Uttarkashi, Thalali en Chamoli, Sainji en Pauri y Kapkot en Baageshwar Distrit.

Según una estimación oficial, los desastres naturales en Uttarakhand desde abril de este año han cobrado hasta ahora 81 vidas, lesionó a 114 personas y han dejado a 94 desaparecidos.

La visita del primer ministro sigue una visita reciente de un equipo interministerial desde el centro hasta las áreas afectadas del estado para evaluar el daño.

El primer ministro Pushkar Singh Dhami llegó al aeropuerto Jollygrant para hacer un balance de los preparativos en vista de la visita del primer ministro el jueves.

Pidió a los funcionarios que se aseguraran de que todos los arreglos se completen a tiempo.

«El primer ministro tiene un apego especial a Uttarakhand. Esa es la razón por la que obtuvimos su constante apoyo y orientación durante el tiempo del desastre. Su llegada fortalecerá aún más las operaciones de socorro en desastres en el estado «, dijo Dhami.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente