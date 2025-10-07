PM Modi marca 25 años en gobernanza, promesas continuaron enfocados en mejorar las vidas







Primer ministro Narendra Modi El martes comenzó su 25º año como jefe de un gobierno, afirmando que mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso de esta gran nación ha sido su esfuerzo constante.

Observó en una serie de publicaciones sobre X que había prestado juramento en este día en 2001 como el primer ministro de Gujarat por primera vez y enfatizó los cambios primero en su estado natal y luego el país presenció su vigilancia.

En este día de 2001, juré como primer ministro de Gujarat por primera vez. Hoy he entrado en mi 25 ° año para servir a la gente de Dios como jefe del gobierno. Este logro en el sistema democrático, tengo una gran bendición de la gente de la India.

en… pic.twitter.com/ycsvdskiox – Narendra Modi (@Narendramodi) 7 de octubre de 2025

«Gracias a las continuas bendiciones de mis compañeros indios, estoy entrando en mi 25 ° año de servir como jefe de un Gobierno. Mi gratitud a la gente de la India «, dijo el primer ministro Modi.

Agregó: «Durante todos estos años, ha sido mi esfuerzo constante mejorar la vida de nuestra gente y contribuir al progreso de esta gran nación que nos ha nutrido a todos».

El primer ministro Modi dijo que India, que se vio empañada por «la peor forma de corrupción, cronismo y parálisis de políticas» durante el gobierno de la UPA, ahora alberga uno de los esquemas de seguridad social y de salud más grande del mundo.

Agricultores indios son innovadores y asegurando que la nación sea autosuficiente, mientras que el gobierno ha emprendido reformas extensas y el sentimiento popular es hacer que el país sea «Aatmanirbhar» en todos los sectores, reflexionando en la llamada de Clarion de «Garv Se Kaho, Yeh Swadeshi Hai», agregó.

Él dijo: «En los últimos 11 años, nosotros, la gente de la India, hemos trabajado juntos y logramos muchas transformaciones. Nuestros esfuerzos de ruptura han empoderado a las personas de toda la India, especialmente nuestros Nari Shakti, Yuva Shakti y Annadatas.

La India ahora es vista como un punto brillante entre las principales economías globales, dijo.

El primer ministro Modi dijo cuando el BJP lo eligió como su candidato al primer ministro En 2013 para las elecciones de Lok Sabha en 2014, la nación estaba presenciando una crisis de confianza y gobernanza.

Él dijo: «El gobierno de la UPA era sinónimo de la peor forma de corrupción, cronismo y parálisis política. India fue vista como un vínculo débil en el orden global. Pero, la sabiduría de la gente de la India le dio a nuestra alianza una mayoría golpeadora y también aseguró que nuestro partido obtuviera una mayoría absoluta, una primera después de tres décadas largas».

Recordando su nombramiento como Ministro Principal de Gujarat, el primer ministro Modi dijo que asumió el cargo en circunstancias de muy prueba, ya que el estado fue sacudido por un terremoto masivo y que el sufrimiento de las personas empeoró cuando fueron golpeados por un súper ciclón, sequías sucesivas e inestabilidad política antes de eso.

Él dijo: «Esos desafíos fortalecieron la resolución de servir a las personas y reconstruir a Gujarat con renovados vigor y esperanza».

El primer ministro Modi le recordó con cariño las sugerencias de su madre cuando se hizo cargo de primer ministro.

«Cuando tomé juramento como primer ministro, recuerdo que mi madre me dijo: no tengo mucha comprensión de tu trabajo, pero solo busco dos cosas. Primero, siempre trabajarás para los pobres y el segundo, nunca tomarás un soborno. También le dije a la gente que lo que sea que haga con la mejor intención y que se inspirará por una visión para servir a la última persona en la quisa», dijo.

Se creía en 2001 que Gujarat nunca podría volver a subir, dijo, y agregó que los ciudadanos comunes, incluidos los agricultores, se quejaron de la falta de poder y el agua, mientras que la agricultura estaba en la crisis y el crecimiento industrial estaba estancado.

«A partir de ahí, todos trabajamos colectivamente para hacer de Gujarat una potencia de buen gobierno».

Agregó: «Gujarat, un estado propenso a la sequía, se convirtió en un estado de gran desempeño en la agricultura. La cultura del comercio se expandió a industrial robusto y capacidades de fabricación. Los toques de queda regulares se convirtieron en una cosa del pasado. La infraestructura social y física recibió un impulso. Fue muy satisfactorio poder trabajar con las personas para lograr estos resultados «.

Después de encabezar el BJP a la victoria en tres encuestas consecutivas de la Asamblea en Gujarat, el primer ministro Modi ha liderado la Alianza Nacional Democrática liderada por BJP para ganar en tres elecciones nacionales sucesivas.

Como titular, el primer ministro Modi nunca ha enfrentado una derrota electoral y posee el récord como el jefe más largo de un gobierno, incluso como Ministro Principal durante más de 12 años y medio, entre todos los primeros ministros.

