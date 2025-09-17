PM Modi Lays Foundation Stone of India’s First PM Mitra Park en Madhya Pradesh







Primer Ministro Narendra ModiCon motivo de su 75 cumpleaños, se encuentra en Madhya Pradesh por lanzar varios esquemas e inaugurar varios eventos clave. El primer ministro Modi colocó el miércoles la piedra angular de la primera región textil integrada de Pradhan Mega Mega Región y ropa (PM Mitra) en el distrito Dhar de Madhya Pradesh.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el Primer Ministro también lanzó las campañas ‘Swasth Nari Sashakt Parivar` y’ Rashtriya Poshan Maah` de Dhar en MP.

Modi cumplió 75 años el miércoles, y esta es su segunda visita a Madhya Pradesh en su cumpleaños después de 2022. El primer ministro, con motivo de su cumpleaños, también aceptó saludos de personas en un mitin en el distrito de Dhar, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Mientras informaba sobre el último esquema lanzado por el primer ministro Modi, la declaración oficial del gobierno afirmó que «el Centro ha lanzado el esquema del PM Mitra para establecer centros de fabricación textil a gran escala en siete lugares en Madhya PradeshTelangana, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh y Maharashtra con infraestructura e instalaciones de clase mundial «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, el PM Mitra Park se acerca a unos 2,158 acres en el pueblo de Bhainsola en el distrito de Dhar. Estaría equipado con instalaciones de clase mundial y beneficiaría abundantemente a los productores de algodón, agregó la declaración del gobierno.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el proyecto lanzado por el primer ministro Modi en Madhya Pradesh facilita una planta de tratamiento de efluentes comunes de 20 megalitre por día (MLD), una planta de energía solar de 10 megavolt-amperio (MVA), un suministro continuo de agua y electricidad, carreteras modernas y 81 unidades enchufe y plays que se están desarrollando en el parque en el parque, la declaración.

La declaración agregó además que “vivienda e instalaciones sociales para trabajadores y Mujeres empleadas haría que la instalación no solo sea un área industrial sino una ciudad industrial ideal ”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Las principales compañías textiles del país también han expresado confianza en el PM Mitra Park y han otorgado propuestas de inversión de Rs 23,146 millones de rupias hasta ahora, según el comunicado.

Los funcionarios, al dirigirse al esquema, dijeron: «La campaña` Swasth Nari Sashakt Parivar` se ejecutará hasta el 2 de octubre en Ayushman Arogya Mandirs (Centros de Salud y Bienestar) para priorizar la salud de las mujeres con un enfoque en la salud mental, la equidad de género, el manejo de la anemia adolescente y los estilos de vidas activas «, como la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





Fuente