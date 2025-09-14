PM Modi Lays Foundation for Medical College, Ring Road y Key Assam Projects







Primer ministro Narendra Modi El domingo, se colocó la piedra base para el Darrang Medical College and Hospital, la Escuela GNM y la B.Sc. Colegio de enfermería en el distrito de Asam Darrang.

También sentó las bases para el Proyecto Road de Guwahati Ring, destinado a mejorar la movilidad urbana, descongestionar el tráfico y mejorar la conectividad en la ciudad capital y sus alrededores. Además, colocó la base para el puente Kuruwa-Narengi sobre el Brahmaputra, que se espera que aumente la conectividad y promueva el crecimiento socioeconómico en la región.

Primer ministro Naihmanta biswa sarma También estuvo presente en el evento. Presentó un recuerdo al primer ministro Modi, marcando a Krishak Swahid Diwas en recuerdo de la masacre de 1894 en Darrang.

Durante el día, el primer ministro Modi inaugurará y establecerá la piedra base de los principales proyectos de infraestructura y desarrollo industrial por valor de más de 18.530 millones de rupias en Assam.

Más tarde en el día, en Numaligarh en el distrito de Golaghat, el primer ministro Modi inaugurará el Asalto Planta de bioetanol en Numaligarh Refinery Limited (NRL) destinada a promover la energía limpia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. También colocará la piedra base de la planta de polipropileno en Numaligarh Refinery Limited (NRL), agregando un valor significativo al sector petroquímico de Assam. También generará oportunidades de empleo y conducirá al desarrollo socioeconómico general de la región, según la PMO.

Temprano en el día, el primer ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, describió las ceremonias de inauguración y colocación de fundaciones del primer ministro Narendra Modi como una «ocasión trascendental» para el estado.

Compartiendo una publicación X, Assam CM escribió: «Hoy es una ocasión trascendental para Assam. En poco tiempo, a partir de ahora, el primer ministro de Hon`ble, Narendra Modi Ji, dedicará proyectos por valor de Rs 18,530 cr. Estos trabajos incluyen nuevas carreteras, puentes, una universidad médica y una importante iniciativa de energía limpia».

PM Modi está en una visita de dos días a Assam. Más temprano el sábado, realizó un roadshow en Guwahati y rindió homenaje al legendario cantante y receptor de Bharat Ratna Bhupen Hazarika Durante sus celebraciones del centenario de nacimiento

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente