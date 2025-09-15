PM Modi lanza proyectos de desarrollo por valor de Rs 36,000 cr en Bihar







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi lanzó el lunes múltiples proyectos de desarrollo por valor de alrededor de 36,000 millones de rupias en Purnea de Bihar Distrito, informó la agencia de noticias PTI.

El primer ministro Modi inauguró un edificio de terminal recientemente desarrollado en el aeropuerto de Purnea, que mejorará la capacidad de manejo de pasajeros en la región, y marcó el primer vuelo en la ruta de Kolkata.

Ministro Principal (CM) Nitish Kumar, El CM Samrat Choudhary, varios ministros sindicales y estatales, miembros del Parlamento (parlamentarios) y la Asamblea Legislativa también estuvieron presentes.

El primer ministro Modi colocó la piedra de cimientos para un centro de energía térmica de 3×800 megavatios (MW) por valor de Rs 25,000 millones de rupias en Pirpainti, Bhagalpur, que es la inversión del sector privado más grande del estado, informó PTI.

Un alto funcionario dijo: «Está diseñado en la tecnología crítica de baja emisión ultra Super. El proyecto proporcionará poder dedicado y fortalecerá la seguridad energética de Bihar».

El P.M También se colocó la base para la fase-1 del Proyecto Kosi-Mechi Intro-State River Link, que vale más de 2.680 millones de rupias, informó PTI.

«Se centrará en actualizar un canal, incluida la desilificación, la reconstrucción de estructuras dañadas y la renovación de la cuenca de asentamiento, al tiempo que mejora su capacidad de descarga de 15,000 a 20,000 cusecs», dijo. Se espera que el proyecto beneficie a múltiples distritos en el noreste de Bihar al expandir el riego, mejorar el control de inundaciones y mejorar la resiliencia agrícola, agregó el funcionario.

Temprano en el día, el primer ministro Modi inauguró y colocó los cimientos para varios proyectos ferroviarios y marcó múltiples trenes. Puso la piedra de base para la línea de ferrocarril Bikramshila -Katareah, que vale más de Rs 2.170 millones de rupias. El proyecto proporcionará conectividad directa en todo el Ganges.

El primer ministro Modi también inauguró una nueva línea ferroviaria entre Arariya y Galgalia, construida a un costo de Rs 4.410 millones Bihar.

Además, también lanzó el Vande Bharat Express entre Jogbani y Danapur. La línea está programada para beneficiar a los distritos Araria, Purnea, Madhepura, Saharsa, Khagaria, Begusarai, Samastipur, Muzaffarpur, Vaishali y Patna. Los trenes Amrit Bharat Express entre Saharsa – Chheharta (Amritsar) y Jogbani -Erode también fueron señalados el lunes. Según un funcionario, estos trenes promoverán la integración económica, cultural y social en todas las regiones.

Además, el primer ministro Modi también participó en las ceremonias de ‘Griha Pravesh’ para 35,000 beneficiarios rurales bajo el Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gamin y 5,920 personas más bajo el Pradhan Mantri Awaas Yojana – Urban. Entregó las llaves de las nuevas casas a algunos beneficiarios. El primer ministro Modi también distribuyó alrededor de Rs 500 millones de rupias en fondos de inversión comunitaria a las federaciones de nivel de clúster (CLF) bajo la misión de deendayal Antyodaya Yojana-Media de medios de vida rurales nacionales en Bihar, entregando cheques a cabezas de CLF seleccionadas.

(Con entradas PTI)





Fuente