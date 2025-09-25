PM Modi: la producción de rifles AK-203 comienza pronto en UP, se fortalece en la India







El primer ministro Narendra Modi dijo el jueves que el Fuerzas armadas indias Aspira a lograr la autosuficiencia y el objetivo de reducir la dependencia externa, y el gobierno se compromete a desarrollar una infraestructura de defensa sólida en línea con esta visión.

El primer ministro, que inauguró la feria internacional de Uttar Pradesh, 2025 en el Gran Noida, señaló que Uttar Pradesh está desempeñando un papel importante en el impulso de la producción de defensa indígena. Mencionó que la producción de rifles AK-203 pronto comenzará en una fábrica establecida en colaboración con Rusia.

«Nuestras fuerzas armadas aspiran a lograr la autosuficiencia y minimizar la dependencia de las fuentes externas. Con este fin, estamos dedicados a desarrollar una infraestructura de defensa sólida dentro de la India, con un fuerte énfasis en garantizar que cada componente esté orgullosamente» hecho en la India «. Para apoyar esta visión, estamos fomentando un ecosistema económico, con Uttar Pradesh desempeñando un papel fundamental en esta iniciativa. En línea con estos esfuerzos, la producción de rifles AK-203 pronto comenzará en una fábrica establecida con la asistencia de Rusia «, dijo el primer ministro Modi.

Agregó que se está desarrollando un corredor de defensa en UP, donde la fabricación de misiles Brahmos y otros sistemas de armas ya ha comenzado.

La feria, bajo el tema « `El abastecimiento final comienza aquí ‘, se celebra del 25 al 29 de septiembre. La feria comercial tiene tres objetivos centrales: innovación, integración e internacionalización. Una estrategia de compradores triple está dirigido a compradores internacionales, compradores nacionales de empresa a empresa (B2B) y compradores nacionales de empresa a consumidor (B2C), brindando oportunidades para exportarers, pequeñas empresas y consumidores por igual.

UPIT-2025 está destacando las diversas tradiciones artesanales del estado, las industrias modernas, las SIPYME robustas y los empresarios emergentes en una sola plataforma.

Maneras de PM También destacó los beneficios de las reformas GST. Dijo que habrá ahorros mensuales significativos para las familias comunes.

Él criticó al Congreso por sus críticas a la campaña de reforma GST. «Para ocultar sus fallas anteriores a 2014, el Congreso y sus aliados están mintiendo a las personas. Hemos aumentado los ingresos y los ahorros de la gente de la India. No vamos a detenernos aquí. A medida que continuamos fortaleciendo nuestra economía, continuaremos reduciendo los impuestos. El proceso de reformas GST continuará continuamente», dijo.

El Congreso ha dicho que Narendra Modi se había opuesto al modelo de impuestos GST cuando era el primer ministro de Gujarat.

«Desde 2006-2014, durante ocho años, solo un CM se opuso al GST, y ese CM se convirtió en el primer ministro en 2014 y recibió un giro en U y emergió como un Mesías de GST en 2017», dijo antes el líder del Congreso Jairam Ramesh.

BJP ha dicho que Congreso-El regla del gobierno liderada estuvo marcada por «solo charlas y ningún trabajo», y el partido recurrió a «mentiras»





