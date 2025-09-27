PM Modi inaugura proyectos, señala Amrit Bharat Express en Odisha







Primer ministro Narendra Modi El sábado inauguraron múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 60,000 millones de rupias en el distrito Jharsuguda de Odisha.

El primer ministro de Odisha, Mohan Charan Majhi, también estuvo presente en la ocasión. El primer ministro fue felicitado por el gobernador Hari Babu Kambhampati y el primer ministro.

La serie de proyectos abarcan las telecomunicaciones, ferrocarriles, educación superior, atención médica, desarrollo de habilidades y sectores de vivienda rural, entre otros.

En el campo de la conectividad de las telecomunicaciones, el primer ministro encargará más de 97,500 4 g de torres móviles construidas a un costo de alrededor de Rs 37,000 millones de rupias con swadeshi tecnología. Esto incluye más de 92,600 sitios de tecnología 4G encargados por BSNL.

Se han financiado más de 18,900 sitios 4G bajo el Bharat Nidhi digital, que conectará alrededor de 26,700 aldeas no conectadas en áreas afectadas por el extremismo remoto, fronterizo y de izquierda, atendiendo a más de 20 lakh nuevos suscriptores. Estas torres tienen energía solar, lo que las convierte en el grupo de sitios de telecomunicaciones verdes más grandes de la India y un paso adelante en la infraestructura sostenible.

El Primer Ministro colocó la Piedra de la Fundación y se dedicó a la nación importantes proyectos ferroviarios que aumentarán la conectividad y el crecimiento regional. Estos incluyen la base para el ferrocarril Paso elevado en Sambalpur-Sarla, dedicación a la nación de la duplicación de la línea Koraput-Baiguda, y la línea Manabar-Koraput-Gorapur.

Estos proyectos mejorarán significativamente el movimiento de la carga y los pasajeros en Odisha y los estados vecinos, fortaleciendo las industrias y el comercio locales.

Según un comunicado oficial, el primer ministro también señaló el Amrit Bharat Express entre Berhampur y Udhna (Surat), proporcionando conectividad asequible y cómoda en todos los estados, apoyando el turismo, la creación de oportunidades de empleo y vinculando los distritos económicos clave.

La infraestructura de salud en Odisha también recibió un impulso significativo durante la visita del primer ministro. Pensó en la base para la mejora de MKCG Medical College en Berhampur y Vimsar en Sambhalpur en hospitales de superespecialidad de clase mundial.

Las instalaciones mejoradas incluirán capacidad mejorada de la cama, unidades de atención de trauma, universidades dentales, servicios de cuidado materno e infantil, e infraestructura académica ampliada, garantizando servicios de salud integrales para las personas de Odisha.

PM inauguró la red 4G 4G de BSNL. Más de 26,700 aldeas no conectadas en áreas afectadas por el extremismo remoto, fronterizo y de izquierda también recibirán conexión. PM sentó los cimientos para la expansión de ocho IITS, que creará capacidad para 10,000 nuevos estudiantes en los próximos cuatro años. También lanzó múltiples iniciativas del gobierno de Odisha para fortalecer la educación técnica y el desarrollo de habilidades.

Mientras se dirigía a la reunión, Odisha CM Mohan Charan Majhi elogió al primer ministro Modi por lanzar Subhadra Yojana en el estado, que según él benefició a una crore a mujeres con 10.000 rupias anuales.

«Después de la masacre en PahalgamaLa respuesta de la India a los terroristas en Pakistán ha alterado la doctrina estratégica de la India. Desde que hemos formado el gobierno, ha venido a Odisha siete veces. El año pasado, estuviste aquí en tu cumpleaños y lanzaste el Subhadra Yojana para nuestras madres y hermanas. Hoy, más de 1 crore mujeres reciben 10.000 rupias anuales «, dijo CM Majhi.

El Primer Ministro también distribuyó órdenes de sanción a 50,000 beneficiarios bajo la Antyodaya Gruha Yojana. El esquema proporciona casas de Pucca y asistencia financiera a familias rurales vulnerables, incluidas personas con discapacidades, viudas, personas que padecen enfermedades terminales y víctimas de calamidades naturales.

Ministros principales de ocho estados se unieron al evento virtualmente, incluido Maharashtra CM Convertirse en fadnavisAssam CM Himanta Biswa Sarma y Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath. Muchos ministros prominentes en el gabinete de la Unión también participan en el programa en línea.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente