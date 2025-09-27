PM Modi inaugura la red 4G indígena; CM, diputado CM Hail Milestone







Primer Ministro (primer ministro) Narendra Modi el sábado inauguró el lanzamiento nacional de los indígenas 4G red móvil. El Ministro Principal de Maharashtra (CM) Devendra Fadnavis y el Diputado CM Eknath Shinde elogiaron la iniciativa como un paso histórico para la conectividad y el desarrollo, informó la agencia de noticias ANI.

Al dirigirse a la ceremonia de inauguración en Pune, CM Fadnavis dijo que la iniciativa fortalecerá la comunicación en toda la India.

“Este es un día alegre, ya que 92,633 torres BSNL están siendo inauguradas por el Primer ministro. De estos, más de 900 están solo en Maharashtra. El ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee Ji había dicho una vez: «Si queremos desarrollar la India, la comunicación será muy importante». Para el desarrollo, las carreteras que conducen a las aldeas también deben fortalecerse, ya que son los medios principales por los cuales el crecimiento y las instalaciones llegan a las zonas rurales. Ahora es necesario tomar conectividad con las aldeas ”, dijo.

«Bajo el liderazgo del primer ministro Modi, la red 4G ahora llegará a cada aldea», agregó CM Fadnavis.

Haciendo hincapié en la resiliencia de la India, declaró que cada vez que la India ha sido desafiada, el país siempre ha respondido, informó ANI.

«Incluso hoy en día, aquellos países que nos desafían tienen una respuesta sólida. Según el liderazgo del primer ministro Modi, hemos desarrollado tecnología indígena pura. Cuando la conectividad llega a las aldeas, solo entonces los conectamos con el mundo». Fadnavis dicho.

También señaló el potencial transformador de la red para la India rural, diciendo: «A través de la conectividad, los niños pueden acceder a una educación de calidad, las instalaciones de salud pueden mejorar y los agricultores pueden obtener información sobre cultivos y clima».

Vicepresidente cm Shinde También elogió la visión del primer ministro Modi, describiendo el lanzamiento como un paso importante hacia la autosuficiencia y el desarrollo nacional, informó ANI.

«Lo que no sucedió en 60 años de regla del Congreso se ha logrado en los últimos 10 años. Muchos trabajos de desarrollo se han completado, y en los próximos 10 años, aún más se logrará que no fueron posibles antes. Paso a paso, estamos avanzando para hacer de la India una nación desarrollada para 2047. Le aseguro que, bajo el liderazgo del primer ministro Devendra Fadnavis, dice que también será una parte activa de este viaje,», dice Shinde.

El lanzamiento de la red móvil indígena 4G marca un hito clave en los planes de expansión de BSNL, con el objetivo de fortalecer la conectividad rural y cerrar la división digital en todo el país.

(Con entradas ANI)





