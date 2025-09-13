





Primer Ministro Narendra Modi El sábado llegó a North Mizoram o la primera vez desde que estalló los disturbios en 2023 en Manipur. El primer ministro Modi, a su llegada al estado del noreste, inauguró el primer ferrocarril de Mizoram, el Bairabi-Sairang, que garantizará la conectividad del estado noreste al resto de la India.

El primer ministro Modi aterrizó en el aeropuerto de Lengpui, pero no pudo ir a Lammual Ground en Aizawl debido al mal tiempo. Sin embargo, el primer ministro señaló los nuevos trenes a través de la videoconferencia, en Aizawl, Mizoram.

Durante la inauguración, el ministro de ferrocarril Ashwini Vaishnaw también estuvo presente con el primer ministro. Ashwini Vaishnaw también destacó la maravilla de la ingeniería de construir tal línea en la desafiante región del Himalaya.

El Ministro de la Unión destacó además cómo el primer ministro Modi comenzó la «Política del este de ACT», una actualización de la Política Mire-East, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Ministro de la Unión Ashwini VaishnawDurante la ceremonia de inauguración en Manipur, dijo: «Antes de 2014, el presupuesto para los ferrocarriles para el noreste fue de solo 2000 millones de rupias; Modi Ji lo aumentó cinco veces a 10,000 millones de rupias. Esa es la política actual de Modi ji. Hoy, los proyectos ferroviarios de 77,000 millones

Al abordar los desafíos que enfrentaron los ingenieros y trabajadores, Ashwini Vaishnaw dijo: «Este proyecto se ha construido bajo grandes desafíos. El terreno y la geología del Himalaya son muy complejos; el trabajo de construcción nos da un desafío totalmente nuevo. Primero tenemos que solidar la arena en una formación de roca y solo 51 km y solo podemos construirlo. Bridges, lo que lo hace muy complejo.

En línea con su compromiso con la infraestructura de clase mundial y la conectividad de última milla, el primer ministro está inaugurando la nueva línea ferroviaria de Bairabi-Sairang, que vale más de 8.070 millones de rupias, conectando el capital de Mizoram a la Indian Railways Network por primera vez hoy.

Al dirigirse a la conectividad ferroviaria en los estados del noreste, la liberación de la oficina del primer ministro dijo: «La conectividad ferroviaria directa entre Mizoram y el resto del país ofrecerá a las personas de la región seguras, eficientes y rentables opciones de viaje. También garantizará el suministro oportuno y confiable de los granos de alimentos, los fertilizadores y otros productos esenciales, lo que mejora la eficiencia logística global y la región confiable, la accesibilidad regional y la región», «y otros productos esenciales, y otros productos esenciales, mejoran la eficiencia logística general y la accesibilidad regional». «

El primer ministro Modi marcó los trenes expresos del Sairang (Aizawl) -Delhi (Anand Vihar Terminal) Rajdhani Express, el Sairang-Guwahati Express y el Sairang-Kolkata Express en esta ocasión.

Además de la línea ferroviaria, el Primer Ministro también colocará la Piedra de la Fundación de múltiples proyectos viales. Incluye Aizawl Bypass Road, Thenzawl-Sialsuk Road y Khankawn-Rongarura Road.

(Con entradas de ANI)





