PM Modi inaugura la planta de etanol de bambú de 5000 millones de rupias en Assam







El primer ministro Narendra Modi inauguró el domingo una planta de etanol a base de bambú de 5000 millones de rupias en Numaligarh en Assam’s Golaghat distrito. También colocó la piedra de cimientos para la unidad de galletas catalíticas de petro de petro Rs 7230-crore en la refinería Numaligarh.

La primera planta de bioetanol de «segunda generación del mundo» es una instalación de «desechos cero», que utilizará todas las partes de la planta de bambú, y se espera que dé un impulso de Rs 200 millones de rupias a la economía rural en el estado, dijeron las autoridades. Fuiará 5 lakh toneladas de bambú verde de cuatro estados del noreste, beneficiando a más de 50,000 personas directa e indirectamente, dijeron.

La planta de polipropileno, cuya base fue colocada por Maneras de PMes un hito importante en la fabricación de plástico con una amplia gama de aplicaciones, dijeron los funcionarios. La planta tiene el potencial de generar 75,000 días de hombre anualmente. Más temprano en el día, el primer ministro estableció los cimientos para proyectos de salud e infraestructura por valor de Rs 6300 millones de rupias en Mangaldoi en el distrito de Darrang.

