





Durante las primeras horas del 79º Día de la Independencia de la India, primer ministro Narendra Modi Alzó el tricolor en Red Fort. El 15 de agosto, India marca su 79º Día de la Independencia mientras recuerda las contribuciones de todos los luchadores por la libertad que lo hicieron posible.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro Modi fue asistido por el oficial Rashika Sharma mientras iba a la bandera. Después de la bandera de la bandera, los pétalos de flores fueron bañados de dos helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea de la India, uno que lleva la bandera nacional y la otra la bandera `Operación Sindoor`. Sin embargo, el avión fue pilotado por el comandante del ala Vinay Poonia y el comandante del ala Aditya Jaiswal.

Antes de la ceremonia de cabello de la bandera en Fuerte rojoEl primer ministro Modi fue recibido por el Ministro de Defensa Rajnath Singh, Mos Sanjay Seth y los jefes de los tres servicios.

Para marcar el honor del primer ministro en este día, también recibió la Guardia Ceremonial de Honor por parte de la Guardia Nacional de la Bandera, la Fuerza Aérea India, el Ejército, la Marina y la Policía de Delhi. El comandante de ala Arun Nagar dirigió a la Guardia de Honor de Interservicios.

Antes de llegar al fuerte rojo, el primer ministro Narendra Modi visitó a Rajghat en la capital nacional y rindió homenaje a Mahatma Gandhi por su inmensa contribución cuando el país marcó su 79º Día de la Independencia.

Las celebraciones de este año llevan el tema `Naya Bharat`, que refleja la visión del gobierno de lograr` Viksit Bharat` para 2047. Según la agencia de noticias Ani, un total de 2.500 cadetes del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Bharat` logotipo.

Con el objetivo de aumentar el `Jan Bhagidari` en este festival de fervor nacional, alrededor de 5,000 invitados especiales, de diferentes ámbitos de la vida, han sido invitados a presenciar las celebraciones en el Fuerte Rojo este año.

Los invitados especiales que han sido invitados a presenciar la celebración del 79º Día de la Independencia en Gyanpath incluyen el contingente indio de los Juegos Olímpicos Especiales 2025, los ganadores de los eventos deportivos internacionales, los medallistas de oro de Khelo India para Juegos para los Juegos para los Juegos para el mejor rendimiento entrenados y financieramente asistidos por la abeja nacional y la misión de miel. Los agricultores/comerciantes/cooperativos de mejor rendimiento.

Para conmemorar el gran éxito de la Operación Sindoor, las varias actuaciones de la banda serán realizadas por el EjércitoArmada, Fuerza Aérea, Guardia Costera de la India, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, BSF, IDS, RPF y Assam en más de 140 ubicaciones prominentes en todo el país.

(Con entradas de ANI)





Fuente