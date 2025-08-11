PM Modi habla con el presidente ucraniano Zelenskyy







Primer Ministro Narendra Modi Tuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy, dijo el lunes un comunicado oficial.

Dijo que el presidente Zelenskyy compartió sus puntos de vista sobre los desarrollos recientes relacionados con Ucrania.

El primer ministro Modi agradeció al presidente Zelenskyy y reafirmó la posición firme y constante de la India por el asentamiento pacífico del conflicto y el apoyo a los esfuerzos dirigidos a la restauración más temprana de la paz. El primer ministro reiteró el compromiso de la India de extender todo el apoyo posible a este respecto.

Los líderes también revisaron el progreso en la Asociación Bilateral India-Ucrania y discutieron formas de mejorar aún más la cooperación en áreas de interés mutuo.

Acordaron permanecer en contacto.

La semana pasada, PM Modi habló con Presidente ruso Vladimir Putin A través del teléfono el viernes y los dos líderes reafirmaron su compromiso de profundizar aún más la asociación estratégica especial y privilegiada de India-Rusia.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi había declarado: «Tenía una conversación muy buena y detallada con mi amigo presidente Putin. Le agradecí por compartir los últimos desarrollos sobre Ucrania. También revisamos el progreso en nuestra agenda bilateral, y reafirmé nuestro compromiso de profundizar aún más la asociación estratégica especial y privilegiada de la India.

Será la 23a cumbre anual de la India-Rusia.

Durante la conversación entre los dos líderes, Putin informó sobre la guerra en curso de Rusia con Ucrania, con el primer ministro manteniendo la posición constante de Nueva Delhi para la resolución pacífica del problema.

Las llamadas telefónicas se produjeron en medio de el presidente estadounidense Donald Trump aumentando la presión sobre la India por la compra de petróleo ruso.

El jueves, Putin había recibido la NSA de la India Ajit Doval en el Kremlin.

El primer ministro Modi había visitado Rusia el año pasado y él y el presidente Putin apreciaron la naturaleza especial de esta relación probada, que se basa en la confianza, la comprensión mutua y la convergencia estratégica.

Miércoles pasado, Triunfo Firmó una orden ejecutiva, abofeteando un impuesto adicional del 25 por ciento en la India para las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi, lo que lleva las tareas totales al 50 por ciento. Esta se encuentra entre los deberes más altos impuestos por los Estados Unidos en cualquier país del mundo. El servicio adicional del 25 por ciento entrará en vigencia el 27 de agosto.

(con entradas PTI y ANI)





