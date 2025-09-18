





El primer ministro Narendra Modi habló el jueves con el Primer ministro Del gobierno interino de Nepal, Sushila Karki, y transmitió sus sinceras condolencias por la trágica pérdida de vidas durante las recientes protestas dirigidas por el movimiento de la Generación Z.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi declaró que durante su conversación reafirmó el inquebrantable compromiso de la India para apoyar los esfuerzos de Nepal para restaurar la paz y la estabilidad y extendió sus cálidos saludos a ella y a la gente de Nepal en su día nacional el viernes.

«Tuve una cálida conversación con la Sra. Sushila Karki, primer ministro del gobierno interino de Nepal. Transmitió más sinceras condolencias sobre la reciente pérdida trágica de vidas y reafirmé el firme apoyo de la India para sus esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad. También, extendí cálidos saludos a ella y las personas de Nepal en su día nacional mañana», dijo PM Modi en su puesto.

La conversación llega días después de que Sushila Karki se hizo cargo como PM interino en Nepal después del Parlamento se disolvió a raíz de violentos enfrentamientos y protestas el 8 de septiembre. Las protestas fueron dirigidas principalmente por activistas juveniles de la Generación Z y fueron provocadas por una creciente frustración por la corrupción, la falta de responsabilidad y el fracaso percibido de las élites políticas, provocadas por el entonces gobierno nepaleso, las redes sociales prohiben las redes sociales.

Karki, la primera mujer del presidente de Nepal, y ahora la primera mujer en primera ministra, está respaldada por el movimiento liderado por la Generación Z que ha transformado el panorama político del país en los últimos días.

Ella ocupará el puesto hasta el 5 de marzo de 2026, después de lo cual se celebrarán nuevas elecciones para el puesto, que será elegido por el Parlamento que será elegido.

El ex presidente de la Justicia de Nepal, de 73 años, juró como primer ministro interino el viernes después de las protestas generalizadas.

Su cita como PM intermedio llegó después del manifestantes Entroló colectivamente su nombre como su nominado para la posición interina, citando su integridad e independencia, luego de la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli después de las protestas generalizadas.

Más temprano el martes, el embajador de la India en Nepal, Naveen Srivastava, hizo una llamada de cortesía a Sushila Karki en su oficina en Singha Durbar.

Según el Post on X por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal, durante la reunión, el embajador Srivastava transmitió un mensaje de felicitación del primer ministro Narendra Modi sobre el nombramiento de Karki como primer ministro de Nepal.

El embajador Srivastava también reafirmó el compromiso de la India de fortalecer aún más los vínculos estrechos de amistad y cooperación entre los dos países vecinos.

«El Sr. Naveen Srivastava, Embajador de la India, pagó una llamada de cortesía en Rt. La primera ministra de Hon`ble, la Sra. Sushila Karki, en su oficina en Singha Durbar hoy. El embajador Srivastava transmitió el mensaje de felicitación del Excmo. Primer Ministro de la India Shri Narendra Modi, al Rt. Excmo Primer Ministro sobre su nombramiento como Primer Ministro de Nepal y expresó el compromiso de la India de trabajar juntos para fortalecer aún más los estrechos vínculos de amistad y cooperación entre los dos países vecinos «, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal.

