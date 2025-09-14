PM Modi extiende los saludos hindi Diwas, llama a hindi una vibrante herencia de la India







Primer ministro Narendra Modi El domingo extendió sus sinceros saludos con motivo de Hindi Diwas y pidió a los ciudadanos que trabajen colectivamente para enriquecer todos los idiomas indios y pasarlos a las generaciones futuras con orgullo.

En una publicación compartida en X, el primer ministro Modi dijo: «Los saludos sinceros a todos en Hindi Diwali. El hindi no es simplemente un medio de comunicación, sino una herencia vibrante de nuestra identidad y valores. En esta ocasión, nos resuelvamos todos juntos enriquecer hindi junto con todos los idiomas indios y pasarlos a las próximas generaciones con el orgullo».

Dijo además que el creciente respeto por el hindi en el escenario global es una cuestión de orgullo e inspiración para todos.

Los mejores deseos infinitos para todos ustedes. El hindi no es solo un medio de diálogo, sino una herencia animada de nuestra identidad y rituales. En esta ocasión, todos resuelvamos hacer que todos los idiomas indios, incluido el hindi próspero y llevarlos a las generaciones futuras. En el escenario mundial … – Narendra Modi (@Narendramodi) 14 de septiembre de 2025

Hoy temprano, ministro del Interior de la Unión Que shah Haga hincapié en la importancia del hindi de ser visto como un amigo de los idiomas indios en lugar de una competencia.

Mientras se dirigía al quinto Rajbhasha Sammelan en Gandhinagar con motivo de Hindi Diwas, Shah dijo: «Siempre digo que el hindi no es una competencia para los idiomas indios. Hindi es un amigo de las lenguas indias. No hay conflictos entre los idiomas hindi e indios».

Citando el ejemplo de GujaratÉl dijo: «El mayor ejemplo de esto es nuestro Gujarat. Gujarat no es un estado de habla hindi. El idioma estatal es Gujarati».

Señaló que aunque Gujarati es el idioma principal del estado, figuras prominentes como Swami Dayananda Saraswati, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel y Km Munshi habían aconsejado y promovido hindi, convirtiendo a Gujarat un brillante ejemplo del desarrollo de Hindi y Gujarati a través de la co-existe.

Shah también dijo que el hindi no debería ser solo un idioma hablado y el idioma de la administración, sino que debería ser el lenguaje de la ciencia, la tecnología y el poder judicial, así como la policía. «Cuando todo esto se realiza en idiomas indios, la conexión directa con las personas aumenta por sí sola», agregó.

Además, el Ministro del Interior de la Unión también destacó que Sammelan de este año estaba detenido en su circunscripción parlamentaria. También señaló que, hasta hace poco, este programa se llevaba a cabo en Delhi. Sin embargo, para que el lenguaje hindi sea accesible para las personas y los alienta a hablar hindi tanto como sea posible, se han organizado programas en Hyderabad, PuneSurat, y ahora Gandhinagar.

Shah también instó a los ministros y ministros principales de todos los estados a corresponder con él en sus respectivos idiomas. «Les responderé en el mismo idioma en el que se corresponden», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente