





Primer ministro Narendra Modi El viernes rompió el récord de Indira Gandhi entregando 12 discursos consecutivos de las murallas de Red Fort para estar solo solo a Jawaharlal Nehru, quien pronunció 17 direcciones de la independencia seguidas.

Indira Gandhi ocupó el cargo entre enero de 1966 y marzo de 1977, y luego, entre enero de 1980, hasta su asesinato en octubre de 1984. En total, entregó 16 direcciones como Primera Ministra el 15 de agosto y 11 de ellos son consecutivos.

Nehru, primer ministro de la India (1947-63), se dirigió a la nación 17 veces desde el fuerte rojo. El segundo primer ministro de la India, Lal Bahadur Shastri, pronunció discursos de los Red Fort Ramparts para dos días de independencia en 1964 y 1965.

Post-emergencia, Morarji desai Entregó el discurso del Primer Ministro dos veces en Red Fort. Chaudhari Charan Singh pronunció un discurso del Día de la Independencia solo una vez en 1979.

Después del asesinato de Indira Gandhi, Rajiv Gandhi llevó a cabo los honores del discurso del Primer Ministro cinco veces desde Red Fort.

El vicepresidente Singh se dirigió a la nación desde la muralla de Red Fort con motivo del Día de la Independencia solo una vez en 1990.

PV Narasimha Rao se dirigió a la nación durante cuatro años consecutivos desde el Fuerte Rojo (1991 a 1995).

HD Deve Gowda e Inder Kumar Gujral también pronunciaron el discurso I-Day una vez en 1996 y 1997 respectivamente.

Atal Bihari Vajpayee, quien sirvió a la nación como primer ministro desde marzo de 1998 hasta mayo de 2004, se dirigió a la reunión con motivo de Día de la Independencia seis veces.

Manmohan Singh se dirigió a la nación durante diez años de 2004 a 2014.

El año pasado, el primer ministro Modi rompió el récord de su predecesor inmediato Manmohan Singh al elevar la bandera nacional de las murallas del Fuerte Rojo por undécimo tiempo consecutivo.

También pronunció el discurso más largo del día del año pasado por cualquier primer ministro con un discurso récord de 98 minutos.

Discursos de PM Modi El 15 de agosto, invariablemente, toque temas clave del día y el crecimiento del país en su vigilancia, y a menudo lo intercalaba con anuncios de iniciativas políticas o nuevos esquemas.

En su discurso el 15 de agosto en 2024, había hecho un tono inequívoco para un código civil «secular» en lugar del marco actual que es «comunal» y promovido «discriminación», y también para encuestas simultáneas.

(Con entradas de PTI)





Fuente