PM Modi es probable que visite Nueva York para una sesión de UNGA el próximo mes







Primer ministro Narendra Modi Es probable que aborde la sesión anual de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) en septiembre, según una lista provisional de oradores emitidos por la ONU, informó la agencia de noticias PTI.

La 80ª sesión de la UNGA se abrirá el 9 de septiembre. El debate general de alto nivel se extenderá del 23 al 29 de septiembre, con Brasil como el primer orador tradicional de la sesión, seguido por los Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá a los líderes mundiales del icónico Enviar podio El 23 de septiembre, su primer discurso a la sesión de la ONU en su segundo mandato en la Casa Blanca, informó PTI.

Según la lista provisional de oradores para el debate de alto nivel de la 80ª sesión de la Asamblea General, el «Jefe de Gobierno (HG) de la India» abordará la sesión en la mañana del 26 de septiembre.

Los jefes de gobierno de Israel, China, Pakistán y Bangladesh también están programados para abordar el debate general de la UNGA el mismo día.

El primer ministro Modi había viajado a los Estados Unidos en febrero de este año para una reunión bilateral con Trump en el Casa blanca en Washington, DC. En una declaración conjunta emitida después de su reunión, Modi y Trump habían anunciado planes para negociar el primer tramo de un Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) mutuamente beneficioso y multisectorial para el otoño de 2025, informó PTI.

A pesar de que las negociaciones comerciales estaban en curso, Trump impuso aranceles por un total del 50 por ciento en la India, incluido el 25 por ciento para las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi que entrarán en vigencia a partir del 27 de agosto.

Respondiendo a los aranceles, la India Ministerio de Asuntos Externos ha dicho que la orientación del país es injustificada e irracional.

«Como cualquier economía importante, India tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y seguridad económica», dijo, informó PTI.

El anuncio de la semana pasada de Orden ejecutiva de Trump La imposición de la tarifa adicional del 25 por ciento se produjo en un momento en que un equipo de los EE. UU. Está programado para visitar India desde el 25 de agosto para la sexta ronda de negociaciones para el acuerdo comercial bilateral propuesto.

Los dos países tienen como objetivo concluir la primera fase del Pacto para el otoño (octubre-noviembre) de este año.

La lista de los oradores de la UNGA para el debate general es provisional, y existe la posibilidad de cambios en los horarios y los oradores en las próximas semanas. La lista continuará siendo actualizada en consecuencia.

Considerada la «temporada diplomática más ocupada» del año en la sede de las Naciones Unidas, la sesión de alto nivel se abre anualmente en septiembre.

La sesión de este año llega en medio de la continua guerra de Israel-Hamas, así como la Conflicto de Ucrania.

Trump ha dicho que en los seis meses de su segundo mandato presidencial, ha resuelto varias guerras, incluido un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, Camboya y Tailandia, Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, Egipto y Etiopía, y Serbia y Kosovo.

Trump ha reclamado repetidamente crédito por detener el conflicto de mayo entre India y Pakistán.

(Con entradas de PTI)





Fuente