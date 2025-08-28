PM Modi es probable que mantenga una discusión en Quad durante su visita a Tokio







En medio de las tensiones en curso con Estados Unidos sobre tarifas y acuerdos comerciales, el embajador de la India en Japón, Sibi George, subrayó la importancia del quad. El embajador de la India en Japón, Sibi, afirmó que es probable que se produzca una discusión entre Maneras de PM y su homólogo japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sibi George declaró que «Quad es un marco importante, un grupo importante de cuatro países de ideas afines que se unen con propuestas positivas concretas para construir una relación para la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región del Indo-Pacífico y más allá. Cuando dos importantes líderes de los líderes importantes de la Indo-Pacífico, India y Japón, se reúnen, particularmente en esta situación geopolítica, discutirán todo el espectro de temas geopolíticos. Por supuesto, el Quad es un tema muy importante que se cubrirá en las discusiones «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Si bien la imposición del 50 por ciento de aranceles en la India es uno de los temas más comentados en el sector económico global, Sibi George, mientras se refiere a India y Japón como miembros del Quad, sugirió que el liderazgo podría discutir «la situación geopolítica y la situación geoeconómica».

George declaró que «India y Japón son dos países importantes en la región del Indo-Pacífico, y también son dos países muy importantes en el quad. Cuando se encuentran, el liderazgo discutirá las situaciones geopolíticas y geoeconómicas. «Definitivamente, todos estos problemas surgirán durante las conversaciones», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El embajador indio en Japón, Sibi George, aseguró que India está buscando llevar el quad a pesar de una relación tensa con los Estados Unidos.

Además, destacando la importancia de Quad, dijo, «Quad es algo que comenzó en 2004 durante el tsunami, y desde entonces, hemos visto que ha recorrido un largo camino. Tiene cumbres y reuniones de ministros extranjeros ‘, pero tiene una agenda muy concreta y positiva con la que ha estado funcionando durante los últimos años. Esperamos que avancemos».

A medida que la India enfrenta las tarifas del 50 por ciento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la visita del primer ministro Modi a Japón se vuelve esencial para observar el futuro del quad, del cual India, Estados Unidos, Japón y Australia son parte. Por otro lado, Estados Unidos ha reducido los aranceles sobre Japón al 15 por ciento después de asegurar un acuerdo comercial, afirmando que su acuerdo comercial con India es algo que se va de color.

El primer ministro Modi estará en una visita de dos días a Japón a partir del 29 de agosto, durante la cual participará en la cumbre anual con su homólogo japonés, Shigeru Ishiba.

Después de concluir su visita a Japón, el primer ministro Modi se dirigirá a China para el Organización de cooperación de Shanghai (SCO) Cumbre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

(Con entradas de ANI)





Fuente