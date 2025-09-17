PM Modi en su cumpleaños insta a la gente a comprar `Swadeshi`







Con motivo de su 75 cumpleaños, Primer Ministro Narendra Modi reiteró su apelación a los ciudadanos del país para priorizar los productos `Swadeshi` (hechos en India) para realizar la misión de Viksit Bharat.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro Modi, al dirigirse a una manifestación pública en el distrito de Dhar de Madhya Pradesh, dijo que Atmanirbhar Bharat (India autosuficiente) es el camino para lograr Viksit Bharat (India desarrollado) por 2047.

El Primer Ministro afirmó: «Este es el momento de los festivales. Debes seguir repitiendo el mantra de los productos` swadeshi` … Solicito que 140 millones de indios, lo que sea que compres, debes hacer en la India … lo que compre debe tener el sudor de un indio detrás de su creación. Lo que sea que compre debe tener un olor a tierra de la India. Quiero que su ayuda para hacer que Viksit Bharat hasta 2047. Atmanirbhar Bharat «, citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras recordaba el uso de ‘Swadeshi` de Mahatma Gandhi, el primer ministro dijo: «Mahatma Gandhi hizo de` Swadeshi` un medio para la independencia, y ahora tenemos que hacer de’ Swadeshi` la base de Viksit Bharat «.

Además, PM Ways, Al dar el razonamiento detrás de sus repetidos llamados a `Swadeshi`, dijo que el dinero que circula en los mercados indios se puede utilizar para invertir en proyectos de desarrollo.

Además, afirmó que: «Cuando compramos productos hechos en la India, nuestro dinero permanece dentro del país … y que el dinero se puede usar para construir carreteras, escuelas y centros de atención médica primaria y ayudar a las madres pobres y viudas, según ANI.

A principios de este mes, el centro introdujo GST reformas. El Primer Ministro, mientras promueve las nuevas reformas de GST implementadas por el Centro, dijo que el primer ministro enfatizó: «A partir del 22 de septiembre, el primer día de Navratri, se implementarán nuevas reformas GST. Tenemos que aprovecharlas comprando productos indios», según PTI.

Además, destacó el tema «Garv Se Kaho ye Swadeshi Hai» y le pidió a los parlamentarios que organizaran ‘Swadeshi Meles’ durante Diwali y Navaratri para promover productos indios y alentar a las personas a comprarlos.

Además, declaró que cada Madhya Pradesh debería organizar una exposición en cada sector de su circunscripción y exhibir artesanos locales, micro y pequeñas industrias, y productos indígenas.

Si bien Atmanirbhar Bharat ha sido una visión para el gobierno central, el reciente impulso por los productos ‘Swadeshi` se produce en medio de las tarifas del 50 por ciento impuestas por los Estados Unidos sobre las importaciones de bienes indios.

(Con entradas de ANI)





