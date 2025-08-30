PM Modi en China: la comunidad india y los artistas chinos expresan admiración







Como Maneras de PM Visitas China, una mujer china, casada con un indio, se emocionó. Después de ver al primer ministro indio frente a ella, declaró que «casi lloró» después de conocerlo. Después de su gran alfombra roja bienvenida y llegada a un hotel de Tianjin por delante de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), la mujer china se volvió extremadamente emocional.

La mujer china expresó su emoción diciendo: «Estaba abrumada de alegría al ver al primer ministro». Además, agregó: «Hoy estamos muy felices de venir aquí para ver a Modi ji … Amo a Modi, amo a la India», como cita la agencia de noticias ANI.

Al llegar al aeropuerto internacional de Binhai en Tianjin, el primer ministro Modi fue recibido por altos funcionarios de China e India. La recepción de la alfombra roja del primer ministro Modi fue seguida por vibrantes actuaciones culturales en el hotel donde se alojaría el primer ministro. Los programas culturales y vibrantes incluyeron bailes tradicionales de Kathak y Odissi, que destacaron el rico patrimonio cultural de la India.

Después de la llegada del PM a Tianjin, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA), al publicar en la plataforma de redes sociales X, afirmó que «el primer ministro Modi ha llegado a Tianjin, China, para una cálida bienvenida. El primer ministro participará en la 25ª SCO Summit. Esta visita es un testimonio de nuestro papel constructivo y proactivo en SCO. En el hotel, miembros de la comunidad india se reunirán para darle la bienvenida, mientras artistas se realizan una actuación cultural».

Zhang Jinghui, un bailarín Odissi que era uno de los artistas, habló sobre el honor de bailar para el primer ministro Modi. Expresó su nerviosismo y el orgullo que sintió al actuar en el evento de bienvenida de PM de la India, habiendo entrenado durante casi 13 años y practicó durante dos meses en preparación para la actuación. Recordó al primer ministro preguntándole dónde aprendió el baile, y con orgullo mencionó a su Guruji de Kolkata.

La bailarina de Odissi, al compartir su experiencia sobre la actuación, dijo: «Me sentí un poco nervioso, pero es un gran honor para mí y mi tripulación. Aprendí a Odissi durante más de 13 años. Practicamos esto durante 2 meses y realizamos … me preguntó dónde aprendí esto. Aprendí de la India y mi Guruji es Sanchita Bhattacharyaa de Kolkata», como citó la agencia de noticias Ani.

Du Juan, una bailarina china de Kathak, también expresó lo inolvidable que era bailar para Modi Ji y cuánto disfrutaba la experiencia. El bailarín chino de Kathak dijo: «Estaba realmente emocionado de bailar para Modi Ji. Una experiencia inolvidable para la vida. Realmente lo disfruté», según la agencia de noticias ANI.

Durante la visita de PM Modi a PorcelanaParticipará en la Cumbre SCO de 2025 el domingo 31 de agosto, y celebra conversaciones bilaterales con el presidente chino Xi Jinping.

También se espera que el primer ministro se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre, donde las discusiones sobre seguridad y cooperación regional tomarán el centro del escenario.

(Con entradas de ANI)





