PM Modi empuja la misión ‘Atmanirbhar Bharat’ con «defecto cero, efecto cero»







Primer Ministro (PM) Narendra Modi el domingo, mientras se dirigía a un evento público en Bengalurúdeclaró que el país está firmemente en camino de convertirse en la tercera economía más grande del mundo, informó ANI.

«Nos estamos moviendo rápidamente para convertirnos en la tercera economía. 74 aeropuertos en la India.

Además señaló que en los últimos 11 años, Economía de la India ha saltado del décimo lugar a los cinco primeros. «Ahora nos estamos moviendo rápidamente para convertirnos en una de las tres economías principales», agregó PM Modi, según ANI.

También instó a los estándares de calidad mejorados para los productos ‘Make in India’ con un enfoque en «defecto cero y efecto cero».

Expresar la esperanza de que los jóvenes de Bengaluru y Karnataka lideren la visión de ‘Atmanirbhar bharat‘, El primer ministro Modi dijo: «Tenemos que fortalecer la presencia de Bengaluru y Karnataka en’ Make in India ‘. Insto que nuestros productos sean de los estándares de’ defecto cero, cero efecto ‘. Es decir, debe haber productos sin defectos, y su fabricación tampoco debe tener ningún impacto negativo en el medio ambiente. Espero que el talento de Karnataka lidere esta visión de Atmanirbhar Bharat.

También destacó la importancia de la autosuficiencia tecnológica, declarando que la próxima prioridad para la nación debería ser «Tech Atmanirbhar Bharat», informó ANI.

“Ahora es el momento de dar más prioridad a las necesidades de India y avanzar más rápido en el desarrollo de nuevos productos ”, dijo el primer ministro.

Durante su dirección, el primer ministro Modi elogió a la Operación Sindoor y acreditó el papel de la defensa de ‘Make in India’ por su éxito. Reconoció las importantes contribuciones de la juventud de Bangalore y Karnataka y felicitó a todos los involucrados.

“Estamos viendo que el bengaluri emerge como una ciudad que se ha convertido en un símbolo del surgimiento de la nueva India … una ciudad que ha puesto Bandera de la India en el mapa global de TI. Si hay algo detrás de la historia de éxito de Bengaluru, es el trabajo duro y el talento de su gente ”, agregó el primer ministro Modi.

Esta fue la primera visita del primer ministro a Bengaluru después de la Operación Sindoor. Elogió a las fuerzas indias por su capacidad para destruir los escondites terroristas en lo profundo de la frontera y enfatizó la fuerza de la India para forzar a Pakistán, que vino a defender a los terroristas, de rodillas en cuestión de horas.

«El mundo entero ha sido testigo de esta nueva cara de Nueva India», dijo el P.MAtribuyendo el éxito de la Operación Sindoor al poder de la tecnología y la fuerza de la marca en la India en defensa.

Mientras tanto, las tensiones comerciales entre India y Estados Unidos se han intensificado tras la imposición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una tarifa total del 50 por ciento sobre las importaciones indias.

El presidente Trump acusó a la India de comprar petróleo y energía rusos, lo que afirma que ha estado financiando la guerra en curso de Rusia-Ukraine.

Después de anunciar aranceles del 25 por ciento contra India, Trump recurrió a su plataforma de redes sociales Truth Social y amenazó una «penalización» adicional por importar petróleo ruso.

«No me importa lo que India haga con Rusia. Pueden llevar a sus economías muertas juntas, por todo lo que me importa. Hemos hecho muy pocos asuntos con India; sus aranceles son demasiado altas, entre las más altas del mundo», dijo Trump en Truth Social.

Más tarde, el diputado del Congreso, Rahul Gandhi, dijo que estaba «contento» de que el presidente de los Estados Unidos hubiera declarado un hecho y que el mundo entero sabe que la economía india está «muerta», excepto el primer ministro y el ministro de finanzas.

«Sí, él tiene razón. Todos saben esto, excepto el primer ministro y el ministro de finanzas. Todos saben que la economía india es una economía muerta. Me alegra que el presidente Trump haya declarado un hecho … todo el mundo sabe que la economía india es una economía muerta. BJP ha terminado la economía para ayudar a Adani», dijo el líder del Congreso.

(Con entradas ANI)





