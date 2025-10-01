





El RSS trabaja con diferentes secciones de la sociedad, pero nunca hay contradicciones entre sus diversas alas mientras trabajan primero en el principio de la nación, Primer Ministro. Narendra ModAfirmé el miércoles.

El primer ministro Modi, quien lanzó un sello postal para marcar 100 años de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), señaló que los voluntarios de Sangh se han dedicado incansablemente a servir a la nación y al empoderar a la sociedad.

«El sello conmemorativo publicado hoy es un tributo, recordando RSS Voluntarios marchando con orgullo en el desfile del Día de la República de 1963. Desde su fundación, el RSS se ha centrado en la construcción de la nación. El RSS funciona en diferentes secciones de la sociedad, pero nunca hay contradicciones entre sus diversas alas mientras trabajan primero en principio de la nación «, dijo.

Modi afirmó que el RSS cree en ‘One India, Gran India’, pero se hicieron intentos posteriores a la independencia para evitar que se uniera a la corriente principal nacional.

«La unidad en la diversidad siempre ha sido el alma de la India, si este principio se rompe, la India se debilitará. A pesar de los desafíos, el RSS se mantiene fuerte y está sirviendo incansablemente a la nación», agregó.

Fundado en 1925 en Nagpur Por Keshav Baliram Hedgewar, el RSS se estableció como una organización basada en voluntarios con el objetivo de fomentar la conciencia cultural, la disciplina, el servicio y la responsabilidad social entre los ciudadanos.

Modi era él mismo un RSS ‘Pracharak` e dejó una marca como un organizador capaz antes de ser trasladado al BJP, lo que provoca su inspiración ideológica de la organización Hindutva.

