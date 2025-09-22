PM Modi: el Congreso tiene un «hábito inherente» de abandonar el difícil trabajo de desarrollo







Primer ministro Narendra Modi El lunes, alegó que el Congreso tiene un «hábito inherente» de abandonar cualquier trabajo de desarrollo que sea difícil, y esto causó un daño significativo al noreste.

Dirigiéndose a una manifestación en el Parque Indira Gandhi en Itanagar después de presentar proyectos de desarrollo por valor de más de 5.100 millones de rupias, Modi elogió las reformas GST, afirmando que las personas recibirían una «doble bonanza» esta temporada festiva con las tasas más bajas en vigencia en el primer día de Navratri.

El primer ministro dijo que sabía que el noreste no podía desarrollarse desde Delhi, por lo que envió ministros y oficiales con más frecuencia a la región, y él mismo vino aquí más de 70 veces.

«Un hábito inherente del Congreso es que nunca realizan un trabajo de desarrollo que es difícil de hacer; lo abandonan. Este hábito del Congreso causó un daño significativo a Arunachal Pradesh y a todo el noreste. En las áreas montañosas y boscosas, donde el trabajo de desarrollo fue un desafío, Congreso Declararía las regiones hacia atrás y simplemente las olvidaría «, afirmó.

Modi dijo que las áreas una vez consideradas imposibles para la construcción de carreteras ahora tienen carreteras modernas.

«El túnel Sela, que alguna vez fue impensable, ahora es una orgullosa identidad de Arunachal. El aeropuerto de Hollongi tiene una nueva terminal y tiene vuelos que se conectan directamente a Delhi. Esto ha facilitado los viajes para estudiantes y turistas y también ayuda a los agricultores a enviar sus productos a grandes mercados», dijo.

El primer ministro afirmó que el Congreso pasó por alto a Arunachal Pradesh, ya que solo tiene dos escaños de Lok Sabha.

«Cuando tuve la oportunidad de servir a la nación en 2014, decidí liberar al país de la mentalidad del Congreso. Nuestro principio rector no es el número de votos o escaños en ningún estado, sino ‘Nation First’. Nuestro único mantra es ‘Nagrik Devo Bhava` (el ciudadano es Dios)», dijo.

«Modi adora a aquellos a quienes nadie ha preguntado. Por eso Arunachal Pradesh, que fue descuidado durante Regla del CongresoDesde 2014 se ha convertido en un centro de prioridad del desarrollo «, agregó.

El primer ministro dijo que los proyectos que presentó eran un ejemplo de «doble beneficios» del gobierno «de doble motor».

«Arunachal está avanzando. Los nuevos proyectos de energía anunciados hoy harán del estado un gran productor de energía, creará miles de empleos y proporcionarán electricidad asequible», dijo.

«¿Es facilidad de educaciónFacilidad de negocios, facilidad de viaje o facilidad de tratamiento, nuestro gobierno de doble motor está trabajando para facilitar la vida de cada ciudadano «, dijo.

El primer ministro colocó los cimientos para dos proyectos hidroeléctricos principales sobre el río Yarjep en el distrito de Shi Yomi, y un centro de convenciones en Tawang.

El proyecto Tato-I, con una capacidad de 186 MW, será desarrollado conjuntamente por el gobierno de Arunachal Pradesh y la North Eastern Electric Power Corporation Limited (Neepco) a Rs 1.750 millones de rupias. Se espera que genere alrededor de 802 millones de unidades de electricidad anualmente.

El proyecto HEO de 240 MW también será desarrollado por el gobierno estatal y Neepco a Rs 1.939 millones de rupias. Se espera que produzca 1,000 millones de unidades de electricidad cada año.

El primer ministro dijo que India ha establecido un objetivo para construir 500 GW de capacidad de energía renovable para 2030.

El centro de convenciones en Tawang, para el cual colocó la piedra de cimientos, se construirá bajo el Esquema PM-Devine a Rs 145.37 millones de rupias. Tendrá la capacidad de albergar a más de 1,500 personas e impulsar el turismo y el potencial cultural de la región.

Modi también lanzó varios otros proyectos de infraestructura por valor de más de 1.290 millones de rupias, atendiendo a varios sectores, incluida la conectividad, la atención médica y la seguridad contra incendios.

Dijo que el noreste ya no está distante para el gobierno en Delhi, y los ministros centrales han visitado la región más de 800 veces en la última década, a menudo permaneciendo durante la noche en áreas remotas.

«Como primer ministro, he venido al noreste más de 70 veces. La semana pasada, estaba en MizoramManipur y Assam. El noreste ya no está distante, ni por carretera ni de corazón. Delhi ya no está lejos de ti. Hemos traído a Delhi a su puerta «, dijo.

Dijo que el estado, que es testigo del primer amanecer del país, ahora también está recibiendo los «primeros rayos de desarrollo» después de décadas de negligencia.

Afirmando que cada persona en el estado es un símbolo de valentía y unidad, Modi dijo: «Al igual que el primer color del tricolor es el azafrán, el primer color de Arunachal también es el azafrán como ve el primer amanecer».

Modi alegó que las aldeas fronterizas fueron descuidadas por los sucesivos gobiernos del Congreso, lo que condujo a la migración de personas de estas áreas.

«A través del Programa Vibrant VillageMás de 450 pueblos fronterizos en Arunachal ahora tienen carreteras, electricidad, Internet e instalaciones de turismo. Se están convirtiendo en nuevos centros de turismo «, dijo.

El primer ministro también anunció que los helipuertos se desarrollarán en áreas remotas del estado bajo el esquema de Udaan.

Dijo que su visita coincidió con tres ocasiones importantes: el comienzo de Navratri, el despliegue de las reformas de GST y la presentación de los proyectos de desarrollo.

«Hoy, se han implementado reformas de GST de próxima generación en todo el país, y el GST ‘Bachat Utsav` ha comenzado. Durante la temporada de festivales, la gente ha recibido una doble bonanza», dijo.

«Las reformas GST reducirán el presupuesto de la cocina, ayudando a las mujeres», dijo.

El primer ministro dijo el anterior Gobierno del Congreso seguía aumentando los impuestos, incluso cuando todo se volvió costoso y la corrupción estaba sucediendo en todas partes.

«El Congreso impuso una pesada carga fiscal a la gente, pero nuestro gobierno ha reducido gradualmente los impuestos, dando alivio», dijo.

