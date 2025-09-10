PM Modi discute la asociación estratégica, problemas globales con Giorgia Meloni







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi mantuvo una conversación con su homólogo italiano Giorgia meloni, reafirmando el compromiso de ambas naciones para fortalecer la asociación estratégica de la India-Italia y cooperar en los desafíos globales presionados, incluido el conflicto en el conflicto en el conflicto Ucrania.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Tuvo una excelente conversación con el primer ministro Giorgia Meloni. Reafirmamos nuestro compromiso conjunto de profundizar la asociación estratégica de India-Italia y compartimos interés en poner un fin temprano al conflicto en Ucrania».

«Agradeció al PM Meloni por el apoyo proactivo de Italia por concluir un beneficio mutuo INDIA-I COMERCIO Acuerdo y promoción de conectividad a través de la iniciativa IMEEEC «, agregó.

Según el Ministerio de Asuntos Externos (MEA), los líderes revisaron y evaluaron positivamente los desarrollos en la asociación estratégica bilateral en sectores como la inversión, la defensa, la seguridad, el espacio, la ciencia y la tecnología, la educación, los lazos de personas a personas y el contra-terrorismo, informó ANI.

Más, Algo señaló que «ambos líderes reafirmaron su compromiso con una mayor profundización de la asociación, en línea con el Plan Conjunto de Acción Estratégica 2025-29».

También intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales y globales de interés mutuo y acordaron la necesidad de una resolución temprana y pacífica del conflicto en Ucrania, informó ANI. El primer ministro Modi reiteró el pleno apoyo de la India para los esfuerzos en esta dirección.

El primer ministro Meloni reiteró el fuerte apoyo de Italia para la conclusión de un acuerdo de libre comercio de India-UE mutuamente beneficioso como el más temprano y para el éxito de la Cumbre de Impacto de AI que se organizará con India En 2026, informó ANI. Los líderes también acordaron tomar medidas para promover la conectividad bajo la iniciativa de Corredor Económico East-Europe de India-Middle (IMEEEC), declaró MEA.

Los líderes acordaron permanecer en contacto.

Maneras de PM y Meloni se había reunido recientemente al margen de la 51ª Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, en junio. Durante la reunión, el primer ministro Modi expresó su optimismo sobre la creciente amistad entre India e Italia, afirmando que la relación bilateral continuaría fortaleciéndose y aportando beneficios mutuos a ambas naciones.

Un video mostró al primer ministro Modi saludando a Meloni con un apretón de manos y entablar una breve conversación durante la cumbre.

La camaradería entre Modi y Meloni ha estado haciendo olas en las redes sociales, con sus interacciones provocando el hashtag #melodi de tendencia.

Los dos líderes han mostrado su amigable relación en videos y selfies, incluida una tomada durante la cumbre de la Cop28 en Dubai, donde Meloni subtituló la foto, «Buenos amigos en la COP28, #Melodi».

