PM Modi da la bienvenida a Starmer en su primera visita ‘histórica’ a la India

En una publicación sobre X, Modi dijo: «Bienvenido al primer ministro Keir Starmer en su primera visita histórica a la India con la delegación comercial más grande del Reino Unido. Esperamos nuestra reunión mañana para avanzar en nuestra visión compartida de un futuro más fuerte y mutuamente próspero».

El líder británico, acompañado por una delegación de 125 de los líderes empresariales más destacados del Reino Unido, emprendedores, vicecancillers, aterrizó en Mumbai Esta mañana en una visita de dos días.

El primer ministro británico Keir Starmer conoce a los líderes empresariales indios en Mumbai

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con los líderes empresariales en el capital financiero de la India el miércoles, marcando el comienzo de su primera visita oficial al país.

A su llegada, el Ministerio de Asuntos Externos de la India (MEA) describió la visita como el comienzo de «un nuevo capítulo en la fuerte y dinámica asociación India-UK» en una publicación sobre X (anteriormente Twitter).

«¡Una cálida bienvenida a PM @keir_starmer del Reino Unido! Recibido por el gobernador de Maharashtra y Gujarat, el Sr. Acharya Devvrat @Maha_Governor en el aeropuerto. Esta es la primera visita de PM Starmer a la India. Esta visita marca un nuevo capítulo en nuestra fuerte y dinámica asociaciones de la India-UK».

En otra publicación sobre X, MEA señaló que el primer ministro del Reino Unido ha llegado a la India con una gran delegación de 125 miembros, compuesto por CEO, empresarios, vicecanciller universitarios y líderes culturales.

Esta es la primera visita oficial del primer ministro Starmer a la India.

Según la agencia de noticias ANI, durante la visita, el 9 de octubre en Mumbai, Primer Ministro Narendra Modi Y su homólogo británico, Primeros Ministros, hará un balance de progresos en diversos aspectos de la asociación estratégica integral de la India-Reino Unido en línea con ‘Vision 2035`, una hoja de ruta enfocada y limitada por 10 años de programas e iniciativas en pilares clave de comercio e inversión, tecnología e innovación, defensa y seguridad, clima y energía, salud, educación y personas con recelaciones de personas.

Ambos líderes se involucrarán con empresas y líderes de la industria en las oportunidades presentadas por el Acuerdo Económico y Comercial Integral de la India-UK (CETA), que servirá como un pilar central de la futura Asociación Económica India-Reino Unido.

También intercambiarán opiniones sobre temas de importancia regional y global.

Según ANI, los dos primeros ministros asistirán a la sexta edición del Global Fintech Fest en Mumbai y entregar direcciones principales. Los líderes también se involucrarán con expertos en la industria, formuladores de políticas e innovadores.

La visita se basará en el impulso y la sustancia generada por la visita del primer ministro Modi al Reino Unido en julio de este año. Proporcionará una valiosa oportunidad para reafirmar la visión compartida de India y el Reino Unido para construir una asociación con visión de futuro.

