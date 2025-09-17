





Primer ministro Narendra Modi cumplió 75 años el miércoles, con una gran cantidad de dignatarios y políticos que elogian su liderazgo y el lanzamiento de BJP gobernante durante quince días «Sewa Pakhwada» para marcar el cumpleaños de su líder preeminente.

Los gobiernos administrados por BJP en el Centro y los Estados han alineado una variedad de programas de divulgación, bienestar, desarrollo y concientización, desde campamentos de salud hasta impulso de limpieza, obteniendo aficiones de intelectuales y ferias para promover productos indígenas en todo el país hasta el 2 de octubre.

El propio primer ministro Modi viaja a Dhar en Madhya Pradesh para comenzar una campaña nacional centrada en la salud y la nutrición de mujeres y niños.

Lanzará una serie de otros programas de desarrollo, incluido uno con enfoque en la población tribal, y se dirigirá a una reunión pública.

El presidente Droupadi Murmu recibió al primer ministro Modi, que nació en una familia pobre en Vadnagar de Gujaraty lo elogió por inculcar una cultura de establecer y lograr grandes objetivos en el país.

«Hoy, la comunidad global también está expresando su fe en su orientación», dijo Murmu en sus saludos de cumpleaños al primer ministro.

«Saludos de cumpleaños sinceros y mejores deseos para el primer ministro de la India, Shri Narendra Modi Ji. Al ejemplificar el pináculo del trabajo duro a través de su extraordinario liderazgo, ha inculcado una cultura de lograr grandes objetivos en el país», dijo.

Al agradecerle, el primer ministro Modi dijo que su gobierno seguirá dedicado a construir una India fuerte, capaz y autosuficiente con la ayuda de sus más de 140 ciudadanos CR, y describió su visión e ideas como inspiradoras.

vicepresidente CP Radhakrishnan dijo que India está dejando una marca en el escenario global y avanzando constantemente hacia el objetivo de una nación desarrollada bajo su liderazgo visionario.

El orador Om Birla dijo que su incomparable dedicación y compromiso con el país es una inspiración para todos los indios.

Los líderes de BJP y los miembros de otros partidos extendieron los deseos de cumpleaños a Modi, quien ha llevado a su partido a una expansión geográfica sin precedentes y un éxito electoral desde 2014.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo que Modi con su liderazgo visionario, la dedicación a la nación y el trabajo duro incansable le han dado al país una nueva energía y le ha demostrado una nueva dirección.

Ha mejorado la capacidad y el respeto de la India a nivel mundial, y su compromiso con el bienestar de las personas y los pobres es ejemplar, dijo Singh.

Ministro del Interior Que shah Dicho Modi, Modi ha estado trabajando incansablemente para el bienestar de las personas durante más de cinco décadas, y es una inspiración viva del lema de ‘Nation First’ para cada ciudadano.

En publicaciones sobre X, Shah lo describió como un símbolo de sacrificio y dedicación, e inspiración para millones de compatriotas.

El ministro del Interior dijo que desde el RSS hasta el partido y el gobierno, el viaje del primer ministro Modi en la vida muestra la posibilidad de transformaciones extensas cuando la resolución es tan inquebrantable como el Himalaya y la visión es tan vasta como el océano.

«Toda la nación se enorgullece del primer ministro Modi, quien ha traído cambios inimaginables a la vida de millones de ciudadanos y los conectó al viaje de construir una India desarrollada y autosuficiente», dijo.

Shah dijo que durante las últimas cuatro décadas, ha tenido la oportunidad de observar el primer ministro Modi en varios roles, ya sea como un Rss pracharakEl Secretario General de la Organización del BJP, Ministro Principal de Gujarat, o como Primer Ministro del país durante los últimos 11 años.

«El primer ministro Modi siempre ha colocado a la nación primero y a sí mismo. Los trabajadores como yo tienen la suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar con él en cada papel que ha emprendido», dijo.

El presidente de BJP, JP Nadda, dijo que el primer ministro Modi ha tomado muchas medidas transformadoras para construir un «Aatmanirbhar y Viksit Bharat» con el objetivo del progreso de cada sección de la sociedad.

Bajo su liderazgo, el patrimonio espiritual y cultural de la India ha recibido prestigio global, agregó.

El ministro de la Unión, Nitin Gadkari, elogió a Modi como el líder más popular del mundo y deseó que la India bajo su liderazgo se vuelva autosuficiente y un «Vishwaguru», erradicando el terrorismo y la corrupción.

El actor convertido en político Hema Malini también extendió saludos al primer ministro Modi, describiendo su mandato como un período transformador que posicionó a India como un poder global.

En un mensaje de video, el diputado de BJP dijo la visión del primer ministro de «Sabka Saath, Sabka Vikas» ha empoderado a los ciudadanos en todo el país.

Recordando su larga asociación con el primer ministro, el diputado de Mathura dijo que había hecho campaña por él dos veces cuando él era el primer ministro de Gujarat.

También recordó a Modi haber asistido a su actuación de ballet en Brij Raj Utsav en Mathura durante las celebraciones del 525 aniversario del nacimiento de Mirabai, cuando era el primer ministro de Gujarat.

«Se quedó durante dos horas para ver mi programa como el invitado principal, lo que me hizo sentir realmente honrada», dijo.

Además, dijo que el primer ministro Modi compartió una profunda conexión con todos los ciudadanos de la India y el respeto por cada trabajador de los partidos.

«Es raro encontrar a alguien tan sensible, simple y arraigado», agregó.

Destacando su apoyo, el diputado de Mathura recordó que Modi había hecho campaña por ella en 2014 por su invitación.

«Tengo la suerte de que mi viaje de servicio público comenzó bajo su guía, permitiéndome contribuir al bienestar de la gente de Mathura», dijo.

El primer ministro Modi es el tercer primer ministro de la India más antiguo después de Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi y segundo en términos de una tenencia ininterrumpida.

Si el BJP surgió como el principal retador del Congreso bajo el dual liderazgo de Atal Bihar Vajpayee y LK Advani a fines de los 80, ha dejado al principal partido de oposición muy atrás en el apoyo popular y el dominio de las encuestas bajo Modi desde que llevó a su partido a su mayoritaria Lok Sabha en 2014.

Mientras que el BJP sufrió un revés en las encuestas de 2024 Lok Sabha al alcanzar la mitad de la marca, desde entonces ha recuperado su mojo bajo el primer ministro Modi al lograr victorias impresionantes en las elecciones de la asamblea en Haryana y Maharashtra.





