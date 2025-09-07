





Elogio del primer ministro Narendra Modi Por responder positivamente al reciente afirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de los lazos bilaterales, el autor y científico Anand Ranganathan dijo el sábado que se ha dado un mensaje claro a los «matones» de que el país no se inclinaría ante la presión.

Ranganathan comparó la presión de los aranceles con lo que sucede en una «guardería», ya que dijo que el primer ministro Modi está «cuidando Triunfo En la guardería «.

«Los tratos de Trump son como lo que sucede en una guardería. Alguien está lanzando un sonajero, alguien saltó de su cochecito, el pañal de alguien se mueve, por lo que necesitan a alguien para su atención. Entonces, el primer ministro Modi ha venido ahora. Está cuidando a Trump en la guardería», dijo Ranganathan a Ani.

El autor criticó además al presidente de los Estados Unidos por ser «abusivo» y «selectivo» por imponer aranceles, señalando que China no ha sido penalizada de la misma manera que la India ha sido, a pesar de que la primera compra más Petróleo ruso. Él, sin embargo, dijo que se ha dado un mensaje claro a Trump de que India «no se va a inclinar».

«Puedes imponer tantas tarifas como quieras, y estamos comprando petróleo ruso como queramos. De hecho, en septiembre, compramos más aceite ruso. El mensaje fue a Trump de que esto es lo que sucede con los matones: si te inclinas, el matón se eleva más. Trump estaba pensando que el primer ministro Modi se inclinaría», dijo.

Hoy temprano, el primer ministro Modi respondió calurosamente a la afirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la Los lazos de la India, los Estados Unidos, Decir que «aprecia profundamente y recíproca completamente» los sentimientos del presidente de los Estados Unidos y la evaluación positiva de las relaciones bilaterales.

Llevando a X, el primer ministro Modi señaló los lazos de India-Estados Unidos como «con visión de futuro» hacia una «asociación estratégica integral y global».

«Aprecia profundamente y recopilan completamente los sentimientos del presidente Trump y la evaluación positiva de nuestros lazos. India y Estados Unidos tienen una asociación estratégica integral y global muy positiva y prospectiva», declaró el primer ministro en su puesto.

Más temprano el viernes (hora local), el presidente Trump, mientras hacía un anuncio en la Casa Blanca, llamó a la India-Estados Unidos una «relación muy especial» y afirmó que él y el primer ministro Modi siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

Sin embargo, expresó su descontento por lo que «él (PM Modi) está haciendo» en los tiempos contemporáneos.

Cuando ANI le preguntó: «¿Estás listo para restablecer las relaciones con India en este momento?», Dijo el presidente de los Estados Unidos, «siempre lo haré. Siempre seré amigo de (pm) modi. Él es un gran primer ministro. Siempre voy a ser amigos, pero no me gustan lo que está haciendo en este momento particular, pero India y los Estados Unidos tienen una relación muy especial. No hay amigos.

