





El primer ministro Narendra Modi, el miércoles, antes de irse a Mumbai el 8 de octubre, inauguró el Congreso Móvil Indio en Nueva Delhi. Mientras apreciaba la iniciativa, el Primer Ministro renovó su tono para hacer en India en los sectores, desde móviles hasta semiconductores y electrónicos, diciendo que el gobierno está acelerando el ritmo de las reformas, ofreciendo las mejores oportunidades de inversión.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Primer Ministro Modi dijo que la configuración democrática de la India, el enfoque acogedor del gobierno y la facilidad de hacer políticas comerciales han ayudado al país a alcanzar una imagen de un destino amigable con los inversores.

El primer ministro dijo además que «este es el mejor momento para invertir, innovar y hacer en India», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Narendra Modi, aunque indica que los próximos años pueden ser un gran momento, dijo que había anunciado el 15 de agosto que este año sería un año de grandes cambios y grandes reformas.

Sin elaborar mucho sobre la iniciativa, el primer ministro Modi dijo: «Estamos aumentando el ritmo de las reformas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El mes pasado, impuesto sobre bienes y servicios (GST) Las tasas se racionalizaron, lo que hace que los artículos de uso común desde champú hasta televisores sean más baratos.

Mientras elogiaba la digitalización y la transición en el sector de la tecnología, el primer ministro Modi dijo que India ofrece inmensas oportunidades en la fabricación de semiconductores, móviles y electrónica.

Además, agregó que «la industria, los innovadores y las nuevas empresas deben intensificar ahora», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Enumerando un gran progreso realizado por India en el espacio digital en la última década, dijo que 1 GB de datos inalámbricos en India es más barato que el costo de una taza de té.

El Primer Ministro agregó además que «la conectividad digital en la India ya no es un privilegio o un lujo. Ahora es una parte integral de la vida de cada indio», según PTI. Agregar que India Today tiene la población de desarrolladores de más rápido crecimiento del mundo.

Modi Dicho además que India tiene el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo y también el segundo mercado 5G más grande y la mano de obra, la movilidad y la mentalidad para liderar, informó PTI.

Teniendo en cuenta que India ha lanzado su pila Made in India 4G, Modi dijo que este es un gran logro indígena para el país. Además, agregó que: «Con esto, India se ha unido a la lista de solo cinco países del mundo que poseen esta capacidad. El país que una vez tuvo problemas con 2G hoy tiene 5G llegando a casi todos los distritos, según PTI.

(Con entradas de PTI)





