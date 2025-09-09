PM Modi anuncia Rs 1.500 millones de rupias, alivio inmediato para HP afectado por el desastre







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi anunció el martes una asistencia financiera de Rs 1.500 millones de rupias para Himachal Pradesh Después de realizar una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones del estado, informó la agencia de noticias ANI.

Según la oficina del primer ministro, habrá una liberación anticipada de la segunda entrega de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) y el primer ministro Kisan Samman Nidhi para que el estado se ocupe de la situación.

Maneras de PM También anunció un ex gratia de Rs 2 lakh a las familias de las víctimas y Rs 50,000 a los que se han herido gravemente en la inundación y la calamidad natural, informó ANI.

Después de realizar la encuesta aérea, el primer ministro celebró una reunión oficial en Kangra para revisar las medidas de alivio y rehabilitación realizadas y evaluar el daño.

Estos se lograrían a través de múltiples formas, como la reconstrucción de casas a través del primer ministro Awas Yojana, restauración de Carreteras nacionales, Escuelas de reconstrucción, provisión de ayuda bajo el Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro (PMNRF) y la liberación de mini kits para ganado.

Reconociendo la necesidad crítica de apoyar a la comunidad agrícola, se proporcionará asistencia adicional específicamente dirigida a los agricultores que actualmente carecen de conexiones de energía, según la PMO.

Según el primer ministro Awas Yojana, las casas dañadas se geotagen para facilitar la evaluación precisa de los daños y acelerar la entrega de ayuda a los afectados.

Para garantizar una educación ininterrumpida, las escuelas podrán informar y daños por geotag, permitiendo asistencia oportuna bajo la ‘Samagra Shiksha Abhiyan’, informó ANI.

Las autoridades también realizarán la construcción de estructuras de recarga para la recolección de agua para ayudar a recolectar y almacenar agua de lluvia. Estos esfuerzos mejorarán los niveles de agua subterránea y facilitarán una mejor gestión del agua.

El gobierno de la Unión ya ha enviado equipos centrales inter ministerios para visitar a Himachal Pradesh para evaluar el alcance del daño, y en base a su informe detallado, se considerará más asistencia, informó ANI.

El primer ministro Modi también conoció a las familias que perdieron a sus familiares en las calamidades naturales o se vieron afectados por ello y expresaron sus condolencias y su profunda tristeza. Dijo que el Centro Trabajará en estrecha colaboración con el gobierno de Himachal Pradesh y extenderá toda la asistencia posible.

También declaró que se está realizando toda la asistencia bajo las reglas de gestión de desastres, incluidos los desembolsos anticipados a los estados. Apreciaba los esfuerzos del personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), SDRF, Ejército, Administración del Estado y otras organizaciones orientadas al servicio para hacer esfuerzos en alivio y respuesta inmediatos. El Gobierno de la Unión revisará aún más la evaluación basada en el memorando del estado, así como el informe de los equipos centrales.

El primer ministro Modi reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el gobierno central hará todos los esfuerzos para abordar la situación.

