PM Modi anuncia ‘GST Utsav’, dice ‘Festival of Savings` para todos







Primer ministro Narendra Modi El domingo anunció el lanzamiento de un «GST UTSAV» nacional a partir del primer día de Navratri, describiéndolo como un festival de ahorro para la gente de la India.

En un discurso nacional, el Primer Ministro dijo que a partir del 22 de septiembre, los ciudadanos podrían comprar sus artículos favoritos a precios reducidos a medida que entran en vigencia las nuevas tasas de GST.

«Las reformas GST de próxima generación se implementan a partir de mañana. Es como un festival de salvación de GST», dijo el primer ministro Modi.

Agregó: «A partir de mañana, podrás comprar tus artículos favoritos con facilidad. Esto es como un festival GST para cada indio».

El primer ministro destacó que los pobres y la clase media emergente están recibiendo el doble de beneficios después de las últimas reducciones de tasas de GST.

Extendiendo los saludos de Navratri, el primer ministro Modi dijo esta nueva fase de GST Las reformas beneficiarán directamente al hombre común, los agricultores, las MIPYME, las familias de clase media, las mujeres y los jóvenes.

«El mantra de Swadeshi dio fuerza al movimiento de la libertad, Swadeshi también fortalecerá nuestra búsqueda de la prosperidad», dijo el primer ministro Modi en su discurso a la nación.

El gobierno había anunciado previamente los recortes de tarifas GST el 4 de septiembre, cubriendo una amplia gama de productos, desde automóviles hasta bienes de consumo cotidianos.

Esto marca la reforma más significativa en el sistema fiscal indirecto desde el impuesto sobre bienes y servicios (GST) se introdujo por primera vez en julio de 2017.

A menudo denominado «GST 2.0», la nueva estructura introduce dos losas de impuestos principales: 5 por ciento y 18 por ciento, con una tasa adicional del 40 por ciento aplicada solo a artículos de súper lujo, bienes de pecado y bienes de demérito.

Estas reformas fueron aprobadas durante la 56ª reunión del Consejo GST, donde tanto los gobiernos de la Unión como los estatales llegaron a un consenso.

Más temprano en el día, la oficina del primer ministro anunció en redes sociales Plataforma X que el Primer Ministro se dirigiría a la nación a las 5 pm.

Durante su discurso, el primer ministro Modi enfatizó que las nuevas reformas simbolizan el espíritu del federalismo cooperativo entre el centro y los estados.

Concluyó diciendo que esta decisión hará que los bienes sean más asequibles, estimulen la industria y fortalezcan aún más la economía de la India.

