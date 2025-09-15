PM Modi acusa a la oposición de causar ‘crisis demográfica’ en Bihar







El primer ministro (primer ministro), Narendra Modi, acusó el lunes a los partidos de oposición de proteger a los inmigrantes ilegales, alegando que la infiltración había desencadenado una «crisis demográfica» en los estados orientales como BiharAssam, y Bengala Occidental, dejando a la gente «preocupada por el honor de sus hermanas e hijas», informó la agencia de noticias PTI.

Dirigiéndose a una manifestación en Purnea de Bihar, el primer ministro Modi criticó al Congreso por supuestamente comparar a Biharis con ‘bidis’, llamándolo un insulto al estado y su gente. Afirmó que los partidos como el Congreso y Rashtriya Janata Dal (RJD) han en peligro la seguridad y los recursos de Bihar y la nación al defender y proteger a los infiltrados extranjeros.

«Es por eso que anuncié una misión de demografía del Fuerte rojo en el Día de la Independencia. Pero la política de bancos de votos tiene el Congreso, RJD y su ecosistema ocupados defendiendo a los infiltrados extranjeros ”, dijo Modi.

Acusó a los partidos de oposición de criar consignas y dirigir yatras en apoyo de los infiltrados, refiriéndose al votante recientemente concluido del Congreso Adhikar Yatra, informó PTI. Modi afirmó que el gobierno de la NDA está comprometido a expulsar a todos los infiltrados y que la ley de la tierra prevalecerá sobre los caprichos de los inmigrantes ilegales.

En una referencia velada a la revisión de la lista electoral antes de las encuestas de ensamblaje de Bihar, Modi dijo que la gente del estado y el país darán una respuesta adecuada al Congreso y RJD, que según él están protegiendo a los infiltrados bajo el pretexto de aumentar los problemas.

Modi también criticó un tweet del Congreso de Kerala, que vinculó a Biharis con Bidis, calificándolo de «insulto» y prometiendo una respuesta de las personas en los próximos días, informó PTI. Destacó las nuevas tarifas del Impuesto de Bienes y Servicios (GST) a partir del 22 de septiembre, llamándolos un «regalo importante para las clases intermedias y bajas» que facilitarán las compras del festival y las compras diarias domésticas.

PM Modi reiteró que el Alianza Nacional Democrática (NDA) El gobierno trabaja para personas comunes, contrastándolo con el Congreso y RJD, que según él llenó sus propias arcas mientras estaba en el poder. Se refería a una famosa declaración de un difunto primer ministro del Congreso, señalando que solo 15 paise de cada rupia llegaron a la gente, mientras que el resto se utilizó mal.

Modi destacó iniciativas como raciones libres desde la pandemia Covid-19 y Ayushman Bharat Yojana, afirmando que estos programas muestran el enfoque del gobierno en el bienestar público. También promovió la Junta de Makhana para aumentar el cultivo en Bihar, tomando una excavación sutil a los líderes de la oposición que no están familiarizados con los productos locales.

(Con entradas PTI)





