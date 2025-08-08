Nueva Delhi, Viva – Primer Ministro de la India Narendra Modi visitará Porcelana A finales de este mes, según el informe de los medios, junto con las relaciones cada vez más derretidas entre los dos países en medio de la creciente tensión comercial que alcanza la relación entre Nueva Delhi y Washington.

Leer también: JCI furiosamente 0.18% después de que Estados Unidos adoptó un arancel del 19 por ciento para Indonesia



Modi visitará entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre para asistir a la reunión superior de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en la ciudad de Tianjin, en el norte de la India, según algunos medios indios.

La relación entre los dos gigantes asiáticos ha demostrado un aumento estable en los últimos meses después de un choque mortal a lo largo de la frontera en disputa en 2020, que conlleva una relación con el punto más bajo en décadas.

Leer también: Los aranceles de Trump 19 por ciento entran en vigor hoy, mira a 10 productos de exportación indonesios que están amenazados



Esta visita será la primera visita de Modi a China en siete años y abre el camino para que se encuentre con el presidente Xi jinping Por primera vez desde que se conocieron en persona en Rusia hace 10 meses.



Primer Ministro India Narendra Modi con el presidente Putin y el presidente chino Xi Jinping

Leer también: Comprar petróleo ruso, India tiene una tasa adicional del 25 por ciento de Trump



Esta visita ocurrió en medio de la creciente tensión entre India y los Estados Unidos, incluido el anuncio arancel 50 por ciento esta semana, lo que ha provocado especulaciones de que Nueva Delhi podría cambiar su enfoque a China.

«Está muy claro que las relaciones china-india continúan mejorando», dijo Lin Minwang, subdirector del Centro de Estudio de Asia del Sur de la Universidad de Fudan en Shanghai.

Dijo que India no había estado involucrada en profundidad con SCO, un grupo económico y de seguridad regional, en los últimos años, pero esta visita podría ser un «reflejo de la reanviación de la India con [blok] el».

«(Esta visita) marca un paso importante hacia la reconciliación, que refleja el desarrollo de las actitudes de los dos países, las situaciones internacionales y la realización del importante papel de la India-china en la estabilidad y el orden mundial», dijo Rajiv Ranjan, profesor de China asociada en la Universidad de Delhi.

También dijo que este viaje subrayaría la importancia de plataformas como SCO para las relaciones chinas-indias, donde pequeños grupos de países trabajan juntos en ciertos campos de interés.

Lin dijo que la visita de Modi no debería estar asociada con el anuncio del presidente estadounidense Donald Triunfo Que aumentará la tarifa contra India en un 50 por ciento a fines de este mes porque ignora su advertencia para dejar de comprar petróleo ruso.

Dijo que la visita del líder indio probablemente se había planeado de antemano y «está muy claro que desde el año pasado Modi ha ajustado en secreto sus políticas previamente unilateral y proamericanas».

«Sin embargo, hasta dónde puede mejorar las relaciones con China, SCO y Rusia», agregó Lin.

«Para la India, esto ahora es parte de su diplomacia equilibrada. Mejora de las relaciones con China y Rusia, participando más activamente en actividades de SCO y usarla como un apalancamiento para ayudar a resolver conflictos con Estados Unidos y Occidente».

Anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impuso una tarifa comercial del 25 por ciento contra India en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte del país.

«Decidí que era necesario y apropiado imponer ad valorem adicional (basado en el valor) en las importaciones de bienes de la India, que importaba directa o indirectamente de petróleo de la Federación Rusa», el comando de Trump a través del texto publicado por la Casa Blanca.

«Los bienes de la India importados a la Región de Aduanas de los Estados Unidos estarán sujetos a una tarifa adicional de Adalorem del 25 por ciento», dijo Trump. Por lo tanto, la tasa de importación de los bienes indios a los EE. UU. Está sujeta a una tasa del 50 por ciento.

Según la orden ejecutiva, los funcionarios estadounidenses también pueden recomendar la imposición de una arancel adicional del 25 por ciento a cualquier país si se determina que el país importa directa o indirectamente el petróleo de Rusia.

Nueva Delhi rechazó el aumento de los aranceles estadounidenses como «injustos, no justificados e irrazonables», mientras que Trump advirtió que China podría ser el próximo objetivo.