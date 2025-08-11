PM inaugura pisos para parlamentarios, les pide que celebren diferentes festivales







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi inauguró el lunes un complejo de pisos de varios pisos para parlamentarios en Baba Kharak Singh Marg cerca de Casa del parlamento comprende.

Después de la inauguración, el primer ministro Modi sugirió que las instalaciones residenciales, que comprendan 184 pisos de múltiples pisos tipo VII, deberían celebrar los diferentes festivales de la India y competir con la limpieza.

También dio un golpe a sus rivales y dijo que algunas personas pueden vincular a Kosi, el nombre de una de las cuatro torres bautizadas después de diferentes ríos, hasta el próximo Elecciones de la Asamblea de BiharPero él dirá a las personas «de mente pequeña» que la tradición de nombrar torres después de que los ríos unan a las personas.

Las otras tres torres se llaman Krishna, Godavari y Hooghly, informaron PTI.

«Estos ríos, que dan vida a millones, ahora inspirarán una nueva corriente de alegría en la vida de los representantes públicos», Maneras de PM Dicho, y agregó que durante mucho tiempo había escasez de residencias para los parlamentarios y los miembros por primera vez tuvieron que luchar para obtener una casa. Sin embargo, no se construyó una nueva residencia para los legisladores de Lok Sabha entre 2004 y 2014, cuando la Alianza Progresista Unida dirigida por el Congreso (UPA) estaba en el poder, y su gobierno ha construido alrededor de 350 de ellos, señaló el primer ministro Modi.

«La India del siglo XXI es tan sensible como ansiosa por el desarrollo», dijo, y agregó que su gobierno construyó una nueva secretaría gubernamental, edificio del parlamento y casas para parlamentarios y también construyó más de cuatro casas de crore para los pobres, cientos de colegios médicos y proporcionó suministro de agua tuberías para los hogares.

PM Modi también declaró que las casas antiguas para Parlamentarios estaban en un estado pobre y plantearon varios problemas, y agregó que los legisladores no enfrentarán tal problema en estos pisos modernos, cada uno con un área de alfombra de más de 5,000 pies cuadrados.

Cuando los parlamentarios están libres de sus propios problemas, pueden usar su tiempo y energía de manera más efectiva para abordar los problemas de las personas, dijo Modi.

Afirmó que estos pisos también ayudarán a ahorrar dinero a medida que el gobierno gastó una suma considerable en el mantenimiento de casas antiguas.

Al señalar que los miembros del Parlamento (MP) de diferentes estados y regiones se quedarán en estas premisas, dijo que simbolizará la idea de ‘Ek Bharat, Shreshtha Bharat`. Será un gran movimiento si los festivales de diferentes estados se celebran colectivamente, dijo, y agregó que los parlamentarios pueden pedirle a sus electores que también se unan a ellos.

El primer ministro Modi sugirió además que los parlamentarios que viven en las instalaciones deberían considerar su deber garantizar que el lugar se identifique con sostenibilidad y limpieza.

Dijo que instará al ministerio y al comité residencial preocupado si puede haber una competencia de dos o tres veces al año entre los diferentes locales de vivienda en la limpieza.

«Debe declararse (después de la competencia) que este bloque en particular se encontró más limpio. Tal vez, después de un año, también podemos anunciar cuál es el mejor y cuál es el peor».

Durante la inauguración, el primer ministro Modi también plantó un retoño sindoor en las instalaciones, algo que a menudo ha hecho para marcar diferentes eventos desde que Operación SindoorRespuesta militar de la India al ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril.

Interactuó con ingenieros y otro personal involucrado en la construcción y los elogió por sus esfuerzos.

El complejo está diseñado para ser autosuficiente y está equipado con una gama completa de comodidades modernas para abordar las necesidades funcionales de los miembros del Parlamento, según un comunicado.

«Incorporando la tecnología verde, el proyecto se adhiere a los estándares de la calificación de 3 estrellas GRIHA y cumple con el Código Nacional de Construcción (NBC) 2016. Se espera que estas características ambientalmente sostenibles contribuyan a la conservación de la energía, la generación de energía renovable y la gestión efectiva de residuos», dijo.

Cada unidad residencial ofrece un amplio espacio para las funciones residenciales y oficiales, agregó el comunicado. La inclusión de áreas dedicadas para oficinas, alojamiento del personal y un centro comunitario apoyará a los parlamentarios para cumplir con sus responsabilidades como representantes públicos, dijo.

Todos los edificios dentro del complejo están construidos para ser resistentes a los terremotos, de acuerdo con las normas de diseño estructural modernas. Se ha implementado un sistema de seguridad integral y robusto para garantizar la seguridad de todos los residentes, según el comunicado.

