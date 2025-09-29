PM escribe el prólogo para las memorias inspiradoras de Giorgia Meloni ‘Am Giorgia`







Primer Ministro Narendra ModiTomando una pista de su propio podcast nacional ‘Mann Ki Batt’, ha escrito el prólogo de la edición india. Ha escrito el prólogo de la autobiografía del primer ministro italiano Giorgia Meloni, I Am Giorgia, mis raíces, mis principios (publicaciones de Rupa), describiéndola como «su Mann Ki Baat». El libro ya es un éxito de ventas en Europa y estará disponible en India pronto.

Mientras afirma que su prólogo para el libro es una expresión de respeto, amistad y admiración. Llamando a un honor escribir el prólogo del libro de Giorgia Meloni, el primer ministro marcó que es un «gran honor» contribuir al volumen. El primer ministro indio, Narendra Modi, también elogió a Meloni y dijo que el primer ministro italiano es un «patriota y un destacado líder contemporáneo».

El primer ministro Modi escribió además: «La vida y el liderazgo del primer ministro Meloni nos recuerdan a las verdades atemporales … será bien recibido en India como una historia refrescante de un destacado líder político contemporáneo y un patriota». Destacó que el primer ministro italiano Meloni, es el epítome del liderazgo.

Al poner una luz sobre sus valores de liderazgo que resonan con los valores indios, el primer ministro Modi destacó que la creencia de Giorgia Meloni en salvaguardar el patrimonio político y cultural, incluso mientras se involucra globalmente en torno a tantos temas, resuena con los valores y la cultura indios.

Mientras escribe el prólogo para Melón Libro, el primer ministro Modi también recordó cómo, en los últimos 11 años, ha interactuado con muchos líderes mundiales, cada uno con un viaje de vida diferente y cómo sus viajes trascienden las historias personales y hablan con algo más grande.

La memoria de Meloni se publicó por primera vez en 2021 cuando era una líder de la oposición. Poco después, el líder italiano ganó una nueva prominencia después de que se convirtió en la primera mujer de Italia en la primera ministra en 2022.

La versión estadounidense de sus memorias fue lanzada a principios de junio de 2025, que también llevó un prólogo de Donald Trump Jr, quien aclamó las raíces de «clase trabajadora» de Meloni y su ascenso como una «ola patriótica de marea».

El libro, que ya se ha convertido en un best-seller en Italia y partes de Europa, destaca el viaje del primer ministro Giorgia Meloni. Las tribulaciones, y a veces trauma, de la feminidad habían sido un tema en los discursos preelectorales de Meloni. «Soy GiorgiaSoy una mujer, soy italiano y soy cristiano. «No puedes quitarme eso», fue su grito de rally.

La memoria del primer ministro Giorgia Meloni ha sido escrita con pura compasión, que representa una historia interesante sobre una campaña que se ejecuta solo porque era una mujer, una madre soltera, y no rehuyó la actividad política cuando estaba embarazada.

Teniendo en cuenta el hecho de que la edición india de ‘I Am Giorgia’ todavía no está disponible en India, se espera que llame la atención no solo para la historia personal de Meloni sino también para la amistad simbólica entre los dos líderes.





