





El primer ministro británico, Keir Starmer, se unió a una videollamada con aliados europeos el domingo antes de Presidente ucraniano La visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca la próxima semana para hablar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra del país con Rusia.

Starmer se unió al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz como anfitriones de la ‘Coalición de Willing’, después de que Trump y el presidente ruso Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska el viernes. Starmer elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, que según él «nos había acercado más que nunca a terminar con la guerra ilegal de Rusia en Ucrania».

«Su liderazgo en busca de un fin del asesinato debería ser elogiado. Si bien se han logrado el progreso, el siguiente paso debe ser más conversaciones relacionadas con Presidente Zelenskyy. El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin él ”, dijo Starmer en un comunicado.

Carta de la Primera Dama de la Primera Dama a Putin

La primera dama estadounidense Melania Trump escribió una «carta de paz» al presidente ruso Vladimir Putin, instándolo a proteger a los niños y las generaciones futuras. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó la carta a Putin antes de su cumbre en Alaska el viernes. Después de recibirlo, Putin leyó la carta frente al estadounidense y Delegaciones rusas. «Querido presidente Putin», comenzó la carta. «Cada niño comparte los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea nacido al azar en el campo rústico de una nación o en un magnífico centro de la ciudad. Suezan de amor, posibilidad y seguridad del peligro», dijo.

