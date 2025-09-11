PM de Qatar: Netanyahu mató cualquier esperanza de lanzamiento de rehenes con Doha Strikes







El primer ministro de Qatar dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Mató cualquier esperanza de liberar a los rehenes que aún se celebran en la Franja de Gaza después de que Israel atacó a los líderes de Hamas en Doha.

Los comentarios del jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, antes de aparecer en las Naciones Unidas el jueves, subrayaron la ira más amplia entre los países árabes del Gulfo por la huelga de Israel que mató al menos a seis personas.

Me encontraba con una de las familias de los rehenes la mañana del ataque, Sheikh Mohammed dijo a CNN en una entrevista transmitida el miércoles por la noche. Cuentan con esta mediación (alto el fuego), no tienen otra esperanza para eso.

Sheikh Mohammed agregó: Creo que lo que Netanyahu ha hecho ayer, acaba de matar cualquier esperanza para esos rehenes.

Sus comentarios llegaron cuando miles de palestinos buscaban huir Gaza Ciudad por delante de la ofensiva inminente de Israel allí. Los números que salen de la ciudad han crecido en los últimos días, aunque muchos se han negado porque dicen que ya no tienen la fuerza o el dinero para reubicarse.

Los planes del ejército israelí para las próximas fases de su operación en lo que llama la última fortaleza restante de Hamas está dirigida a hacerse cargo de la ciudad palestina más grande que ya está devastada de las incursiones anteriores y la experimentación de la hambruna.

Los planes han generado una condena generalizada y se suman al aislamiento global ya sin precedentes de Israel, que se intensificó más esta semana después de la huelga en Qatar.

El ataque al territorio de un aliado estadounidense alarmó a los países en el Medio Oriente y más allá. También marcó una escalada dramática en la región y se arriesgó a ver conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y liberar a los rehenes que todavía tienen Hamas en Gaza.

Se esperaba que el jeque Mohammed asistiera a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU más tarde el jueves, parte de un impulso diplomático por Katar Después de la huelga, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visitaría Doha para subrayar el apoyo de Pakistán a la seguridad y la soberanía de Qatar.

Hamas dijo el martes que sus principales líderes sobrevivieron a la huelga, pero que cinco miembros de nivel inferior fueron asesinados, incluido el hijo del líder de Khalil al-Hayya Hamas para Gaza y su principal negociador, así como tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al-Hayya.

Hamas, que a veces solo ha confirmado el asesinato de sus líderes meses después, no ofreció ninguna prueba inmediata de que Al-Hayya y otras cifras de alto nivel habían sobrevivido.

Qatar y Egipto han sido mediadores clave para tratar de alcanzar un alto el fuego en la guerra en Gaza. Qatar ha alojado Hamas`Liderazgo político durante años en Doha, en parte sobre una solicitud de los Estados Unidos para alentar las negociaciones entre el grupo militante e Israel.

No hubo una reacción inmediata a los comentarios de Sheikh Mohammed de Netanyahu, cuyo gobierno se ha involucrado en guerras en toda la región desde el asalto del 7 de octubre de Hamas de 2023.

Sin embargo, Netanyahu ha seguido defendiendo las huelgas y amenazó más medidas contra Qatar un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya tratado de aliviar las tensiones entre los aliados de los Estados Unidos, incluso al asegurar a la nación del Golfo que no habría más huelgas en su suelo.

Le digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas, los expulsas o los llevas ante la justicia, Netanyahu dicho. Porque si no lo haremos.

Palestinos desplazados obligados a vivir en las calles

Se estima que 1 millón de palestinos alrededor de la mitad de la población general de Gaza viven en el área del norte de Gaza alrededor de la ciudad de Gaza, según el ejército israelí y el Naciones Unidas. El miércoles, docenas de vehículos, motocicletas y carros de burro cargados de pertenencias se alinearon en la carretera costera de la ciudad mientras intentaban irse.

Amal Sobh, desplazado de Beit Lahia con 30 familiares, incluidos 13 huérfanos, dijo que el vehículo de tres ruedas que transportaba sus pertenencias se rompió y no tenían combustible, dejando a la familia varada.

Después de que uno de sus hijos cayó con fiebre, la única comida o medicina que pudieron obtener era el pan que un transeúnte les dio.

Tengo 13 huérfanos. El que está en mi regazo, su temperatura es alta como el fuego, le dijo a The Associated Press. No tengo dinero para comprarle medicina.

Umm Mohamed Al-Boghdady dijo que su familia perdió sus tiendas y pertenencias en una huelga israelí.

Las carpas se han ido, y no queda nada de ellas, ni siquiera ropa y pertenencias. Solo nos fuimos con una planta de albahaca.

Mientras tanto, en Muwasi, un área en el extremo sur de la franja donde Israel ha alentado a las personas a moverse, desplazadas Palestinos Desde el norte de Gaza luchó por encontrar refugio debido al hacinamiento y la falta de recursos adecuados. Muchos se han visto obligados a vivir en las calles.

Atwah Awad dijo que la ayuda no ha llegado a su familia

Le juro por Dios que no tengo una shekel para comprar comida «, dijo.» Dormí en la calle esta noche. ¿Quién aceptaría que duermo en la calle? Sin agua, sin comida, sin baños. La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por Hamas irrumpieron en el sur de Israel en 2023, secuestrando a 251 personas y matando a unos 1.200, en su mayoría civiles. Cuarenta y ocho rehenes todavía se mantienen dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos que se cree que están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 64,600 palestinos, según Gaza. Ministerio de salud. El ministerio no dice cuántos eran civiles o combatientes, pero dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente