PM Anwar Ibrahim afirmó ser llamado Prabowo cuando dirigió la reunión: nuestra relación es única

Kuala Lumpur, Viva – Primer ministro Malasia, Anwar Ibrahim dijeron los líderes del país en ASEAN Tener una relación única y es una de las regiones más pacíficas del mundo.

Leer también: Gabinete de reorganización de los agricultores Merdeka Apoyo Prabowo: Compromiso del gobierno para mejorar el rendimiento



Anwar declaró esto cuando abrió la reunión de nivel del ministro de la ASEAN sobre los primeros crímenes transnacionales (AMMTC) en Melaka, Malasia, martes 9 de septiembre de 2025.

«Al mismo tiempo, Asean ha mantenido su posición geopolítica al defender la centralidad. Esto no es fácil de navegar, pero podemos hacerlo porque trabajamos en equipo», dijo el primer ministro Anwar Ibrahim. Nombrado.

Leer también: Nepal calienta las masas de ingresar a la residencia del presidente, el primer ministro Sharma Oli renunció





El presidente Prabowo Subianto y el primer ministro Malasia Anwar Ibrahim

Anwar, quien representó a Malasia como presidente de la ASEAN, dijo que la singularidad de la ASEAN reside en una profunda confianza entre sus líderes, que a menudo se demuestra a través de consultas rutinarias entre la delegación de cada país.

Leer también: Zulhas dijo que la dirección de Prabowo quería que todos los programas se ejecutaran sin obstáculos sin obstáculos.



Una de las singularidad que contó fue su relación con el presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subanto. Según Anwar, el presidente Prabowo no dudó en contactarlo para consultar en cualquier momento, sin una burocracia y formalidad complicadas como el Jefe de Estado.

«Esta tarde, mientras preside la reunión, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, llamó para discutir una serie de cosas», dijo.

PM Anwar no es específico para mencionar las conversaciones realizadas con Prabowo. Sin embargo, dijo que muestra cómo el intercambio de información entre los países de la ASEAN es tan fácil y abierto, y hace de la ASEAN una región única.

«El intercambio de información como esta muestra cuán única es nuestra relación, y no sé que hay otras áreas que han desarrollado confianza mutua y respeto tan alto como esto», dijo.

Anteriormente, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, abrió la reunión ministerial de la ASEAN sobre delitos transnacionales (AMMTC) en 19, en Melaka, Malasia, martes 9 de septiembre de 2025.

Además del primer ministro Anwar, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, también asistirá a un discurso en la apertura de la reunión de AMMTC.

El 19º AMMTC que duró cinco días (8-12), se centró en los esfuerzos para fortalecer la cooperación regional y combatir el crimen transfronterizo. La 19ª discusión principal de AMMTC tendrá lugar el miércoles mañana, donde los ministros y delegados tendrán un diálogo integral que incluye 24 agendas relacionadas con el crimen transfronterizo.

Melaka se ha convertido en un punto de enfoque regional esta semana cuando los ministros de la ASEAN y los altos funcionarios en el campo de la seguridad y la aplicación de la ley se reunieron del 8 al 12 de septiembre de 2025 para asistir al 19º AMMTC y reuniones relacionadas para fortalecer la cooperación regional y superar las amenazas causadas por los crímenes transnacionales.

La reunión se celebró junto con el liderazgo de Malasia en la ASEAN 2025 con el tema «inclusión y sostenibilidad», que refleja el compromiso de Malasia de construir una comunidad de la ASEAN más segura y próspera.