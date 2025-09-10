PM anuncia alivio de 1.5k-CR para Himachal Pradesh







El primer ministro Narendra Modi anunció el martes un alivio inmediato de Rs 1500 millones de rupias por la lluvia afectada por la lluvia Himachal Pradesh. Modi, quien hizo un balance de la situación de los deslizamientos de inundación y de tierra en el estado, también anunció Rs 2 lakh Ex Gratia para los familiares de los muertos y Rs 50,000 para los heridos.

Primero realizó una encuesta aérea de las áreas afectadas y luego realizó una reunión en Kangra para revisar las medidas de alivio y rehabilitación realizadas y evaluar el daño. En la reunión con el primer ministro Sukhvinder Singh Sukhu, el gobernador Shiv Pratap Shukla, los líderes de BJP, las familias afectadas y las personas que participaron en servicios de rescate en Kangra, Modi aseguró toda la ayuda para la restauración y la reconstrucción de la infraestructura en las áreas afectadas. El primer ministro también conoció a familias afectadas por la calamidad.

Cinco asesinados en Kullu

Cinco miembros de una familia, incluidos dos niños, fueron asesinados y otros tres sufrieron heridas graves durante un deslizamiento de tierra en el área de Nirmand en Kullu Distrito, las autoridades dijeron el martes. Dos casas fueron completamente dañadas cuando un deslizamiento de tierra, desencadenado por una nube, golpeó la aldea de Sharmani alrededor de las 1.30 de la mañana del lunes por la noche, dijo Gram Panchayat Pradhan Bhoga Ram.

