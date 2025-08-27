Plutón TV para transmitir temporadas completas de los programas de CBS ‘Matlock’, ‘Ghosts,’ más

TV Plutón se está asociando con CBS Para lanzar lo que considera su campaña de vista previa promocional de temporada completa más grande. A partir de septiembre, los espectadores podrán transmitir las temporadas completas recién concluidas de seis series originales de CBS gratis antes de que se estrenen nuevos episodios en la emisora.

Los espectadores podrán ver la temporada 1 de «Matlock«» Watson «y» NCIS: Origins «, la temporada 2 de» Elsbeth «, la temporada 3 de» Fire Country «y la temporada 4 de» Ghosts «a pedido a través de Plutón TV, el streamer gratuito anunciado el miércoles.

«Estamos dando a los fanáticos un asiento de primera fila para atracones, o una muestra de, una temporada completa de seis series originales de CBS, en Plutón TV, justo antes de sus grandes retornos durante la ‘Semana de Premiere de CBS'», dijo Mike Benson, presidente y director de marketing de CBS, BET y VH1. «Es una victoria en general: CBS construye emoción, Plutón TV mantiene a los fanáticos comprometidos y los espectadores pueden revivir a los acantilados o descubrir nuevos favoritos».

La colaboración marcará la primera vez que Plutón TV ofrece temporadas completas de múltiples series CBS simultáneamente. Anteriormente, Plutón TV ha ofrecido los «últimos episodios de CBS» una semana después de la transmisión,

Proporcionar acceso gratuito y a pedido a los últimos cuatro episodios de temporada de la serie Hit Primetime de la red.

«Esta es la sinergia en horario estelar más ambiciosa entre CBS y Plutón TV hasta ahora», dice Amy Kuessner, vicepresidente ejecutivo de programación en Plutón TV. «El acceso gratuito de temporada completa a la serie de televisión más grande de CBS es algo que solo Plutón TV puede ofrecer de esta manera. Estamos orgullosos de dar al público la oportunidad de ponerse al día con estas serias series antes de que los nuevos episodios regresen sin costo, y para demostrar cómo Plutón TV continúa ofreciendo contenido premium a través del poder del ecosistema unificado de Paramount».