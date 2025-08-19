Plummeted! Prabowo solo se dirigió a los ingresos estatales de una subvención de RP 666.3 mil millones en 2026

Yakarta, Viva – El gobierno está apuntando a los ingresos estatales de conceder Solo vinculado a RP 666.3 mil millones en el año 2026 En el futuro, o más bajo que la perspectiva anterior, que es RP. 992 mil millones.

Leer también: Prabowo llama al Ministro de Asuntos del Interior Tito a Hambalang esta tarde, ¿sobre qué?



Citado del documento del Book II Financial Note junto con el proyecto de presupuesto estatal de 2026, la recepción de la subvención 2026 de RP 666.3 mil millones fue la más pequeña, en comparación con los últimos cinco años. Donde el receptor de subvención más alto ocurrió en 2024, que alcanzó Rp 34.4 billones.

«En los últimos cinco años, la realización de los recibos de subvenciones es muy fluctuante porque es voluntario, que consiste en subvenciones nacionales y subvenciones extranjeras», como se cita en el documento, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: La postura de Prabowo ejecuta el mandato de la Constitución: acelera la autosuficiencia alimentaria de las personas





Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

El documento también explicó que la proyección de los recibos de subvenciones en 2026 se basó en los resultados del memorando de acuerdo, que se había firmado entre el gobierno como ganador de subvenciones con una organización o concesión estatal.

Leer también: Pagando los intereses de la deuda estatal, Sri Mulyani preparó un presupuesto de RP. 599.4 billones en 2026



El propósito de su uso es para el apoyo económico sostenible, la biodiversidad y la preservación forestal, así como para la aceleración del manejo de retraso en el retraso.

Otros objetivos son la transformación de la salud, el manejo del cambio climático, la reducción de las emisiones, la conservación de los ecosistemas de arrecifes de coral, así como la gestión de recursos pesqueros.

Mientras que lo utilizará para la gestión de áreas protegidas por el mar seleccionadas y pesca de arrecifes de coral sostenibles, para los programas de desarrollo de aldeas y emprendimientos.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

«En su implementación, el gobierno mantendrá la recepción de subvenciones, tanto planificadas como directas, se llevará a cabo cumpliendo una serie de principios», escribió el documento.

«El principio de transparencia, responsabilidad, eficiente, efectivo, lleno de precaución, sin lazos políticos, y no interfiere con la estabilidad de la seguridad del estado», dijo.