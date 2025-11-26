Plum Pictures, productor de la serie James May, tenía 57 años

Will Daws, director general conjunto de Fotos de ciruela quien fue una figura clave en la comunidad televisiva del Reino Unido y creó programas con James May y George Clarke, murió repentinamente en Londres el lunes. Tenía 57 años.

Daws comenzó su carrera como comediante antes de tomar una cámara y partir hacia Liberia para documentar la guerra allí. Vendió su metraje a Channel 4 y pasó a trabajar en temas de actualidad en la BBC, donde creó docuseries como «Holidays in the Axis of Evil» y «Places That Don’t Exist», así como el programa de «travesuras» «A Dirty Weekend in Hospital» y «The Zimmers», que seguía a una banda de rock de edad avanzada.

A lo largo de su carrera, Daws fomentó relaciones con grandes nombres de la industria, incluidos George Clarke, James May, Simon Reeve, Stefan Gates, Peter Snow, Hannah Fry, Johnny Vegas y Ronnie Corbett.

La BBC es donde Daws conoció a su cofundador de Plum Pictures, Stuart Cabb. En 2007, los dos dejaron la emisora ​​para lanzarse por su cuenta, lanzando Plum bajo el lema Hat-Trick. La directora de producción Victoria Moss se unió poco después y juntos crearon una serie de formatos internacionales, incluidos los de larga duración “George Clarke’s Amazing Spaces”, “James May’s Toy Stories”, “James May….Our Man In”, “Trainspotting Live” y mucho contenido inmobiliario para Channel 4.

«Will Daws se parecía más al líder de una pandilla grande y feliz que a alguien que encajaba en el molde cliché de un ejecutivo de televisión (un título que de todos modos detestaba). Trabajó bajo un mantra simple que decía que la televisión debería ser agradable de hacer, de lo contrario no sería agradable de ver», dijo May en un comunicado. «Hablamos de esto cuando nos conocimos, hace 18 años, y como resultado, casi todo lo que he hecho fuera de la programación de automóviles se ha realizado con Will y Plum Pictures. Era un géiser implacable de ideas igualmente brillantes e idiotas, un motivador, un notorio encantador de comisionados y un conductor terrible… Amaba a este hombre al igual que todos los que lo rodeaban. Estoy profundamente feliz de haberlo conocido».

Clarke compartió que siempre lo llamó «Lord Daws… y por una buena razón».

«Construyó el transatlántico más hermoso llamado HMS PLUM. El espacio más asombroso», continuó. «Todos viajamos con él a bordo de su maravilloso barco visitando algunos de los lugares más mágicos de la tierra. Independientemente de las tormentas que enfrentamos en esos viajes, Lord Daws siempre nos protegió, logrando llevarnos a aguas más tranquilas y seguras. Siempre nos reímos con él. Siempre estuvimos asombrados por él. Siempre lo amamos».

Cabb añadió: «Will era como un hermano para mí. Todavía niego que esto haya sucedido. Era un amigo maravilloso y un socio comercial extraordinario. La vida será mucho menos divertida sin él».

A Daws le sobreviven su esposa Shula, su hijo Ethan, su hija Noa, su madre Dilys y sus hermanos Sam y Joe.