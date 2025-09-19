Pln-tni Al colaboración Fortalecimiento de la defensa del mar indonesio

VIVA – La atmósfera del muelle militar del Comando de la Flota (Koarmada) II Surabaya sonará más tranquilo. El rugido del generador desaparecerá, reemplazado electricidad PLN que sostiene las operaciones bote guerra Tni al apoyado en el muelle. Este servicio en tierra de conexión eléctrica no es solo un recursos de costo operativo, sino también parte de los pasos concretos de la sinergia de varias partes que apoyan la transición a Indonesia libre de emisiones de carbono.

Asistente de Logística Asistente de Gabinete de la Marina, Almirante Tni Muda, Eko Sunarjanto, vio la presencia de la electricidad de PLN en Koarmada II no solo como una cuestión técnica de suministro de energía. Para él, este es un paso estratégico que está integrado con la gran visión de fortalecer la defensa y la seguridad marítima de Indonesia, además de brindar eficiencia en la operación de buques de guerra.

«La utilización de la red de electricidad especial para KRI apoyada en el muelle de Koarmada II es el paso correcto en el marco de la eficiencia y los ahorros del presupuesto estatal. En comparación con el uso de combustible para los generadores, este servicio es mucho más eficiente. Además de la costumbre, esta solución también respalda los aspectos ambientales y reduce la carga de la logística de la logística», dijo durante la firma de la firma de la firma de la firma (pks) que representa el gerente general de la firma de la firma) por la firma de la firma (pks). Java, Ahmad Mustaqir, en la sede de la Armada de Indonesia, Cipayung, East Yakarta, miércoles (9/17).

Descripción de la foto: La firma de los PKS entre la Armada de Indonesia representada por Kadisfaslanal, primer almirante Tni Yusep Wildan (segundo desde la izquierda) con PLN representada por GM PLN UID East Java, Ahmad Mustaqir (segundo desde la derecha) presenció Koarmada II el miércoles (9/17) en la marina indonesiana, East Jakartter.

La importancia de esta cooperación se siente cada vez más cuando se observa el papel de Koarmada II. La unidad estratégica bajo la Armada de Indonesia es responsable de mantener la soberanía del mar de Indonesia, y ahora se ha fortalecido por la presencia de la fragata más grande en el sudeste asiático, Kri Brawijaya-320. Pronto, esta flota será más resistente con la llegada de la misma clase de barcos.

Los barcos modernos ciertamente necesitan soporte energético que no solo sea fuerte, sino también eficiente y ecológico. Aquí es donde la innovación de conexión eléctrica en tierra de PLN asume un papel importante. Al reemplazar los generadores alimentados con petróleo, este servicio puede reducir las emisiones mientras presenta ahorros significativos. Los cálculos indican que el estado puede ahorrar hasta un 56% de costo por barco en comparación con el uso del generador diesel.

Para Laksda Eko, los beneficios son solo una parte del panorama general que se puede lograr.

«En esta ocasión, permítanme expresar mi mayor aprecio y aprecio a PLN por su apoyo y trabajo duro en la preparación de un servicio especial de red eléctrica y su equipo de apoyo para satisfacer las necesidades de electricidad de KRI (Bueces de la República de Indonesia) en el muelle de Koarmada II», dijo.

Desde el lado PLN, este servicio marca un salto. El director presidente de PLN, Darmawan Prasodjo, calificó el proyecto inaugural como símbolo de la diversificación de servicios de la compañía. PLN ahora no solo está presente para la comunidad y el mundo de los negocios, sino que también amplía su papel al sector de defensa.

Observaciones fotográficas: Ilustración de Kri Brawijaya-320, un buque de guerra que utiliza un servicio especial en la conexión eléctrica de PLN mientras se apoya en el muelle de Koarmada II. La transición del uso de generadores de combustible a electricidad aumentará la eficiencia y los ahorros del presupuesto estatal. (Foto: Puspen Tni)

«Este éxito no es solo un logro técnico, sino un símbolo de sinergia entre Soes, en este caso PLN, con la Marina. Estamos orgullosos de poder apoyar la gran misión del Ministerio de la Marina y la Marina Indonesia para mantener la soberanía marítima indonesia», dijo Darmawan.

En línea con eso, el director de venta minorista y comercio de PLN, Adi Priyanto, enfatizó los beneficios concretos que ya podrían sentirse. Según él, el uso de la electricidad de PLN pudo reducir el uso de combustible diesel en un 56% cuando el barco de la Marina se inclinaba. También apreció la confianza dada por la Armada Indonesia.

«Queremos expresar su mayor aprecio y respeto por las filas de la Armada, especialmente Koarmada II, para el fideicomiso brindado a PLN para proporcionar servicios especiales a los nuevos barcos Koarmada II», continuó.

Adi luego explicó cómo PLN ajustó los servicios de acuerdo con las necesidades especiales de la flota marina. Si el hogar generalmente se sirve con una frecuencia de 50 Hz y un bajo voltaje de 220 voltios, el buque de guerra requiere un suministro diferente.

«Por lo general, PLN sirve un bajo voltaje de 220 voltios en casas, luego 20 kV, y también 150 kV para grandes clientes con una frecuencia de 50 Hz. Sin embargo, las necesidades de este barco son únicas, grandes potencias, 1,500 kW, con un voltaje de 690 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, PLN debe ajustar los servicios específicamente aquí».

En el futuro, se espera que esta sinergia sea un punto de apoyo para un paso más amplio. PLN ve la electrificación marítima como parte de la hoja de ruta de transición de energía a la emisión neta cero 2060 o más rápido.

«Esta colaboración se convierte en un hito importante en el fortalecimiento de la defensa marítima de Indonesia, además de ser una base más amplia de cooperación en el futuro», concluyó Adi.