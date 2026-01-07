PLN registra un aumento en el consumo de electricidad de vehículos eléctricos de hasta un 479 por ciento en el período navideño

Jacarta – PT PLN (Persero) señaló consumo energía electricidad en Estaciones Públicas de Carga de Vehículos Eléctricos (SPKLU) saltó al 479 por ciento durante el período nataru 2025-2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Director Principal del PLN, Darmawan Prasodjo dijo que, durante el período de alerta de Nataru 2025-2026 que duró del 15 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, la energía eléctrica total distribuida para cargar vehículos eléctricos en SPKLU alcanzó los 5.619 megavatios hora (MWh), o aumentó al 479 por ciento desde el período de Nataru 2024/2025 de 1.174 MWh.

«En términos de frecuencia, las actividades de carga se registraron 234.136 veces, o un aumento del 485 por ciento con respecto al período anterior que se registró en 48.254 veces», dijo Darmawan en su comunicado del miércoles 7 de enero de 2026.



Ilustración de la carga de un coche eléctrico en SPKLU

Dijo que el aumento de la carga de vehículos eléctricos durante el período navideño mostró un cambio en el patrón de uso de vehículos eléctricos por parte del público.

«Durante el período de Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta la movilidad de las personas, los vehículos eléctricos están empezando a utilizarse no sólo para viajes de corta distancia, sino también para viajes de larga distancia entre regiones, incluidos el regreso a casa y las vacaciones», dijo.

Darmawan agregó que esta condición se produjo en consonancia con la preparación de los servicios de carga preparados en varias regiones durante el período navideño.

«La red SPKLU, distribuida en varias regiones, se utiliza para satisfacer las necesidades de carga durante el período navideño. La preparación de esta infraestructura ayuda a respaldar la movilidad de las personas que utilizan vehículos eléctricos en medio de viajes intensos», dijo Darmawan.

La fiabilidad del servicio de carga está respaldada por la preparación de las infraestructuras y los recursos humanos durante el período navideño. Se sabe que el PLN ha alertado a 4.648 unidades del SPKLU con el apoyo de 5.190 efectivos en toda Indonesia. Específicamente en la ruta principal Sumatra-Java-Bali, PLN opera 1.515 unidades SPKLU, número que se ha triplicado en comparación con el período navideño del año anterior.

Además de fortalecer la infraestructura física, PLN también está maximizando los servicios digitales a través de la aplicación PLN Mobile como apoyo operativo durante el período navideño.

A través de la función Trip Planner, los usuarios de vehículos eléctricos pueden planificar rutas de viaje considerando la distancia recorrida y la ubicación de SPKLU, mientras que la función AntreEV ayuda a organizar las colas de carga para que los servicios permanezcan ordenados en medio del aumento de la movilidad.