PLN IP GENJOT Innovación en gestión de residuos de residuos en Gilimanuk PLTG

Yakarta, Viva – PODER PLN INDONESIA (PLN IP) A través de la Unidad de Negocios Bali PLTG Gilimanuk PLTG Generation (UBP) alienta a los programas superiores a administrar Basura Para la naturaleza de Bali Lestari (Mesatua Bali) en el futuro. La innovación es una manifestación tangible del compromiso corporativo para apoyar la transición de energía sostenible y empoderamiento comunitario.

Bernadus Sudarmanta, presidente de PLN Indonesia Power, enfatizó que este programa no solo supera los problemas ambientales, sino que también abre el camino para la transformación social y económica en las áreas costeras de Bali.

«El programa Mesatua Bali es una prueba de que la innovación social puede ser un puente entre la energía y la vida. En PLN Indonesia Power creemos que la sostenibilidad no es solo una cuestión de tecnología, sino también sobre cómo construimos el futuro juntos, desde las aldeas al mundo», dijo Bernadus citado de su declaración, jueves 4 de septiembre de 2025.

Partiendo de desafíos reales, como el alto volumen de desechos portuarios, desechos domésticos, abrasión costera, deforestación del bosque del parque nacional y un acceso económico limitado a la comunidad vulnerable, Mesatua Bali está presente como una solución basada en la comunidad.

A través del enfoque económico circular, este programa procesa desechos orgánicos e inorgánicos. Desechos orgánicos que se utilizan en forma de desechos domésticos y industria del hogar que se procesa en fertilizante orgánico líquido multipropósito.

Mientras que los desechos inorgánicos se centran en los desechos de pañales que se usan como medio de siembra para viveros de frutas y verduras. Ambos tipos de desechos se procesan utilizando la producción restante de la empresa en forma de desmineralización de rechazo de agua.

«La innovación del uso de desechos de agua desmineralización y desechos de pañales como medio de plantación es un nuevo avance por primera vez implementado en Jembrana Regency, Bali», agregó.

Afirmó que la presencia de esta innovación no solo presenta novedad en la gestión de residuos, sino que también abre oportunidades para el uso de recursos alternativos que son ecológicos y valiosos para la comunidad.

Este programa ha involucrado a 13 miembros del Grupo Sueteki, amplió los beneficios de 65 agricultores de 5 Gapoktan (grupos de agricultores combinados) y logró abrir empleos para 34 jóvenes locales. De hecho, el gobierno de la aldea de Gilimanuk ha emitido la pararem de la aldea indígena No. 1 de 2025 como una forma de apoyo político para la gestión de residuos basados ​​en la comunidad.

Se sabe que Mesatua Bali ha registrado varios logros, incluida la venta de fertilizantes orgánicos líquidos que alcanzan 150-200 litros por mes, ⁠ Plantando 100 pinos costeros para mitigación de abrasión y reforestación de tierras estériles en el área del Parque Nacional West Bali.

Luego, ⁠ Reducción de pañales y desechos de metano a partir de residuos orgánicos, aumentó el ingreso grupal a través de la venta de fertilizantes orgánicos líquidos y la venta de plántulas, programas de programas a las regiones de Jembrana y Banyuwangi.

«Con un enfoque sistémico, Mesatua Bali cambia el paradigma de la gestión de residuos y los recursos. Este programa muestra que la sostenibilidad puede comenzar desde cosas simples, desde pañales hasta medios de plantación, desde residuos hasta fertilizantes y de la comunidad hasta el centro de innovación», concluyó.