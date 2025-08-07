PLN IP GENJOT HR CALISIÓN UMKM fomenta la independencia económica de la aldea

Yakarta, Viva – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Fomenta la independencia economía sociedad aumentando los recursos humanos (SDM) Umkm alrededor del área operativa, a saber Aldea Payakabung, distrito norte de Indralaya, Regencia de Ogan Ilir, Sumatra del Sur. Esto se hizo realizando un programa de capacitación de gestión financiera.

El director de PLN Indonesia Power, Sudarmanta, en su declaración en Yakarta, dijo el jueves que el programa fue un apoyo real para aumentar la capacidad de los grupos de agricultores y los negocios locales de mujeres. Que, fue llevado a cabo por la Unidad Generante Keramasan de la Unidad de Negocios PLN IP (UBP) (UP) Indalaya, Sumatra del Sur.

«Esta capacitación se dirige a grupos de agricultores de hongos de ostras y grupos de mujeres de Srikandi Payakabung, cooperando con la Oficina de la Industria Cooperativa y de la UKM de la regencia de Ogan Ilir como socio estratégico», dijo.

Bernadus continúa el empoderamiento del potencial local basado en el potencial local es una parte importante de la misión de sostenibilidad de la compañía.

«PLN Indonesia Power no solo presenta energía eléctrica, sino también la energía del cambio social. El empoderamiento de las MIPYME locales, como en Payakabung, es una manifestación concreta de nuestro papel en la construcción de un ecosistema económico de la aldea independiente y competitivo», dijo.

La actividad que tuvo lugar el 1 de agosto de 2025 y fue seguida por docenas de participantes, trajo material sobre la importancia de la separación de finanzas personales y comerciales, registrando flujos de efectivo y una simple planificación financiera para la escala micro comercial. Con una buena gobernanza financiera, las MIPYME pueden mejorar su eficiencia y rentabilidad.

El gobierno de la regencia de Ogan Ilir apreció la Iniciativa de poder de Indonesia PLN porque ayudó a apoyar la misión regional en la creación de empleo y alivio de la pobreza.

«Esta capacitación está en línea con la dirección del desarrollo de Ogan Ilir hacia un distrito inteligente (próspero, avanzado, adaptativo, religioso y sostenible). Sinergia como esta debe ampliarse», dijo el desarrollador empresarial del Departamento de Ukm de Ogan Ilir Ahmad Masyudi Regency.

Mientras tanto, el gerente de PLN de IP UBP Sramasan Syafi’i dijo que esta capacitación era parte de un programa de desarrollo sostenible para socios fomentados.

«Queremos que los grupos empresariales locales no dependan de la asistencia. Con el desarrollo de capacidades, pueden desarrollarse de forma profesional e independiente. Esto es parte de la responsabilidad social PLN IP en la construcción de la competitividad de las aldeas», dijo.

El jefe del grupo de agricultores de hongos Oyster Eko Supandi dijo que esta capacitación era muy aplicable y abrió nuevas ideas.

«Aprendemos a registrar los gastos, separar el dinero personal y los negocios, y comenzamos a diseñar finanzas saludables», dijo Eko.

Bernadus agregó, en el futuro, la compañía continuará fomentando la asistencia sostenible para que las MIPYME alrededor del área operativa puedan convertirse en una fuerza impulsora independiente y sostenible.

«La transición de la energía nacional solo puede ser exitosa si acompañan una transición social inclusiva. Estamos presentes no solo con electricidad, sino también con valores y empoderamiento», dijo Benaldus.